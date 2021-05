Programme du soir | Les Sixers peuvent valider leur première place de l’Est

Utah a également une bonne chance se de rapprocher de la 1ère place de l’Ouest en s’imposant à Oklahoma City (02h00), même s’il faudra encore gagner le dernier match, ou compter sur une défaite de Phoenix.

Duel aussi pour la 3e place à l’Ouest entre les Nuggets, à Detroit (02h00) et les Clippers à Houston (03h00, beIN Sports Max 4). De son côté, Dallas peut valider sa présence dans le Top 6 face à Toronto (03h00, beIN Sports 1).

Enfin, les Grizzlies et les Warriors s’affrontent à distance, respectivement face aux Kings et aux Pelicans, à 03h00 à chaque fois. Mais comme la 7e place se jouera de toute façon lors de leur ultime duel, dimanche, peut-être que Taylor Jenkins et Steve Kerr vont ce soir en profiter pour reposer leurs cadres en vue de l’ultime choc…