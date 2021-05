Billy Donovan monte au créneau pour défendre Lauri Markkanen

Entre changement de rôle, statistiques et temps de jeu à la baisse (ses pires en carrière) ou lacunes défensives toujours aussi persistantes, c’est peu dire que Lauri Markkanen connaît une quatrième année compliquée en NBA, avec les Bulls. Au point de devoir composer de plus en plus avec les rumeurs de transfert.

Et ce n’est pas son match à 20 points et 7 rebonds (à 6/9 à 3-points), la nuit dernière face aux Raptors, qui risque d’éteindre ces rumeurs entourant l’ailier-fort de bientôt 24 ans, plus que jamais en danger depuis les arrivées à la « trade deadline » de Nikola Vucevic et Daniel Theis. Deux autres joueurs européens, plus costauds et réguliers que le Finlandais, qui lui sont logiquement passés devant dans la rotation de Chicago, le reléguant depuis sur le banc.

Le changement comme maître-mot de sa saison

Pour ne rien arranger, Lauri Markkanen a également dû lutter en cours de saison avec une contamination au Covid-19 en janvier puis une blessure à l’épaule en février. Deux contrecoups dont il ne s’est jamais véritablement relevé, alors que le 7e choix de la Draft 2017 était plutôt intéressant en début d’exercice.

« Cela a eu un impact sur lui, c’est indéniable », estimait à ce propos Billy Donovan la nuit dernière, dans les colonnes de The Athletic. « Mais j’ai apprécié sa manière de tenter, chaque jour, de donner le maximum pour le collectif, tout en faisant de son mieux pour gérer les minutes obtenues. »

De 19 points et 6 rebonds de moyenne entre décembre et février (à 51% aux tirs, 40% à 3-points et 84% aux lancers), Lauri Markkanen est ensuite passé à 11 points et 5 rebonds de moyenne, à son retour après le « All-Star break » (à 46% aux tirs, 40% à 3-points et 81% aux lancers). Dans le même temps, ses minutes ont elles aussi diminué sur la période, passant de 30 à 24, tout comme son nombre de tirs tentés par match, passant de 13 à 9.

C’est d’ailleurs pour cette raison que Billy Donovan ne souhaite pas que l’on critique trop durement son joueur finlandais, dont la saison fut placée sous le signe du changement.

« Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent : Il a régressé, il est fini », lançait ainsi le coach des Bulls. « Je ne suis pas d’accord, car il a simplement connu du changement. Son temps de jeu a évolué, son rôle aussi. Et la seule chose qui n’a pas changé et que j’ai toujours demandé à Lauri [Markkanen], c’est de se battre, de jouer son jeu et de tirer profit de chacune de ses minutes sur le terrain, pour le bien de l’équipe. Ce qu’il a toujours fait. »

Départ en vue ?

Et alors qu’il s’apprête à devenir « free agent » protégé cet été, Lauri Markkanen ne sait toujours pas s’il continuera l’aventure à Chicago. N’ayant pas réussi à trouver un accord avec ses dirigeants à l’automne dernier, le jeune intérieur avance dans le flou. Mais malgré ses difficultés récentes, il ne devrait pas manquer de prétendants sur le marché, grâce notamment à sa qualité de shoot (40% à 3-points cette saison) et son potentiel.

Reste à savoir ce que décideront les Bulls, qui posséderont la main sur le dossier.

« Je n’ai eu aucune conversation à ce propos avec Arturas [Karnisovas] ou Marc [Eversley] », précisait à ce sujet Billy Donovan. « Je peux simplement dire que j’adore réellement le joueur qu’est Lauri [Markkanen]. C’est un super gars, un coéquipier incroyable. Il s’est beaucoup sacrifié. »