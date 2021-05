Draft 2021 : la pépite turque, Alperen Sengun, décide de faire le grand saut

C’était pressenti et Alperen Sengun vient de le confirmer à ESPN : étant donné ses performances cette saison qui ont fait exploser sa cote en NBA, l’intérieur turc a décidé de s’inscrire à la Draft 2021.

« Au début de la saison, je ne pensais pas que mes performances seraient aussi bonnes, mais à chaque match, je sentais que je pouvais en faire de plus en plus », explique ainsi le jeune basketteur turc (2m08, 18 ans). « Je crois qu’il n’y a pas de limites pour moi, afin de devenir meilleur en tant que joueur de basket ».

Pas vraiment sur les radars des scouts US en début de saison, Alperen Sengun y est apparu en très gros avec une formidable saison dans le pourtant relevé championnat turc, avec 19.2 points, 9.4 rebonds, 2.5 passes, 1.7 contre et 1.3 interception de moyenne en 28 minutes par match avec Besiktas, à 65% de réussite dont 81% aux lancers.

« J’ai toujours joué avec et contre des joueurs plus âgés, donc m’adapter afin d’évoluer dans une ligue avec des professionnels ne m’était pas trop compliqué. Je suis conscient des choses que j’ai bien faites, mais je reconnais aussi les aspects de mon jeu que je veux renforcer. J’aime me concentrer sur ces aspects et devenir un meilleur joueur de basket chaque fois que je mets un pied sur le terrain » continue-t-il ainsi par courriel.

Avec ses instincts au rebond ou à la création, Alperen Sengun a entraîné pas mal de comparaisons, de Kevin Love à Domantas Sabonis voire Nikola Jokic. Si c’est toujours approximatif, ce qui est sûr, en tout cas, c’est que sa cote est très élevée et qu’il pourrait bien être un « lottery pick ». Ce qui était impensable au début de la saison.