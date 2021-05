En prolongation, les Lakers remportent leur guerre de tranchées face aux Knicks

Dans le premier quart-temps, après une entame équilibrée et aux allures de round d’observation, ce sont les Knicks qui s’installent aux commandes, grâce à leurs remplaçants. Emmenés par l’agressif Derrick Rose, bien en jambes comme face aux Clippers, les joueurs de New York retrouvent de l’adresse en deuxième moitié de quart-temps.

Ils virent ainsi en tête d’une possession après douze minutes, malgré la mise en route de l’autre natif de Chicago, Anthony Davis, pour Los Angeles (25-24).

Dans le second quart-temps, les deux équipes continuent de faire jeu égal. D’un côté, les Lakers vont chercher leurs points dans la peinture, tout en agressivité, avec Kyle Kuzma. De l’autre, les Knicks s’appuient sur les percussions de Derrick Rose et sur la réussite à 3-points de leurs shooteurs (40-40).

Dans un bon soir, Kyle Kuzma instigue ensuite un 9-0 pour les siens, avant que Julius Randle ne lui réponde, dans ce duel d’anciens coéquipiers. À la pause, Los Angeles et New York se tiennent toujours en une possession (56-55).

Séjour à Los Angeles réussi pour Derrick Rose

Au retour des vestiaires, le mano-a-mano se poursuit, jusqu’à ce que les Lakers sortent les muscles en attaque, pour provoquer des fautes et imposer leur domination dans la raquette. Étouffés, les Knicks souffrent mais résistent en allant sur la ligne des lancers (67-66). Sous l’impulsion d’Anthony Davis et surtout d’Andre Drummond, Los Angeles creuse alors un petit écart au score. Mais celui-ci est rapidement comblé par le 9-0 de Julius Randle, épaulé par sa « second unit », qui permet à New York de repasser devant, à douze minutes de la fin (76-73).

Dans le dernier quart-temps, Derrick Rose ne cesse de martyriser les Lakers. Dans le sillage de leur meneur, les Knicks mettent peu à peu la main sur la partie, grâce également aux 3-points de Frank Ntilikina.

Mais malgré d’énièmes paniers de Julius Randle, les champions en titre reviennent à hauteur au tableau d’affichage, à deux minutes de la fin (89-89). Derrick Rose remet New York en tête à mi-distance et, grâce à sa défense, Los Angeles obtient une balle de match ou d’égalisation, à dix secondes de la fin.

Ballon dont hérite Kentavious Caldwell-Pope, qui échoue à 3-points… mais Wes Matthews traîne au rebond offensif et parvient à égaliser au milieu de plusieurs adversaires (91-91) ! Sur la possession suivante, Julius Randle n’est pas capable de faire gagner son équipe au buzzer. Prolongation !

Talen Horton-Tucker sort de sa boîte en prolongation

Dans ces cinq minutes additionnelles, très physiques, les paniers se font rares. À l’expérience, les Lakers virent très vite à +5, mais Derrick Rose puis Julius Randle les sanctionnent à 3-points pour remettre les Knicks devant, ce qui ravit Spike Lee (99-98).

Problème : New York ne peut empêcher Talen Horton-Tucker, précieux dans cette prolongation, de faire mouche à 3-points, à 20 secondes de la fin (101-99). Un panier finalement décisif car Los Angeles réussit à proposer une dernière grosse séquence défensive pour laisser R.J. Barrett prendre un shoot trop compliqué à 3-points.

Les champions en titre peuvent souffler, Anthony Davis et LeBron James peuvent chambrer Spike Lee : les Lakers l’emportent, à l’issue d’un duel acharné et qui sentait bon les playoffs. Kyle Kuzma (23 points), Andre Drummond (16 points, 18 rebonds) et Talen Horton-Tucker (13 points, 10 passes) ont été essentiels pour résister à Julius Randle (31 points, 8 rebonds, 5 passes) et Derrick Rose (27 points, 6 rebonds, 6 passes).