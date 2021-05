Après Utah, les Warriors font tomber Phoenix !

Si Draymond Green, Andrew Wiggins, et Kent Bazemore démarrent fort, les Suns profitent des errements de la défense en transition de Golden State pour rester au contact grâce à Chris Paul, avant de faire le break. Comme Utah la veille, Phoenix pousse la balle dès que possible pour trouver des shooteurs en transition. À ce petit jeu là, Jae Crowder (20 points) est comme un poisson dans l’eau. Il fait 4 sur 4 de loin et un 12-0 permet aux Suns, qui tirent à plus de 70% de réussite, de terminer le premier quart-temps à +9 (38-29).

Malgré une bonne rentrée de Jordan Poole, l’adresse extérieure de Phoenix garde les Warriors à distance. L’écart atteint d’ailleurs les seize longueurs sur un nouveau tir primé, signé cette fois Devin Booker (60-44). Alors que Stephen Curry est limité à 4 points par la défense de Phoenix, c’est le scoring d’Andrew Wiggins et de Kent Bazemore, et l’activité de Juan Toscano-Anderson qui permettent à Golden State de terminer la mi-temps sur un 14-6 pour repasser sous la barre des dix points de retard (66-58).

Devin Booker prend feu, Golden State résiste

La défense de Golden State hausse le ton dans ce troisième quart-temps et sous l’impulsion d’un Andrew Wiggins toujours aussi agressif ils reviennent à -5 (78-73). Si Devin Booker se montre plus saignant pour garder les Warriors à distance, deux 2+1 de suite d’un Stephen Curry qui pointe le bout de son nez dans cette période, continuent de doucement rapprocher les Dubs (86-83). Le double MVP reste toutefois maladroit alors que Devin Booker nous offre une démonstration à mi-distance. Il finit le quart-temps avec 22 points à 60% de réussite mais les Warriors continuent de s’accrocher (98-92).

Dix points de suite du duo Jordan Poole – Andrew Wiggins, dont un 2+1 rageur du Canadien ramènent les Warriors à égalité, malgré la présence de Devin Booker et de Chris Paul sur le terrain (105-105) ! Avec six minutes à jouer, l’intensité défensive monte d’un cran. Il faut un tir avec beaucoup de réussite de Devin Booker et un tir difficile de Chris Paul au-dessus de Draymond Green pour donner trois points d’avance à Phoenix mais c’est de nouveau Andrew Wiggins qui fait mouche pour mettre les deux équipes dos à dos avec moins de trois minutes au chrono (110-110).

Les Warriors au forceps

Chris Paul et Juan Toscano-Anderson se répondent alors derrière la ligne des 7m25 mais c’est la défense de Golden State qui fait la différence. Trois stops de suite, suivi d’un tir primé de Jordan Poole, et d’un lay-up de Wiggins ponctuent un 8-0 qui met les Dubs à +5 (118-113).

Jae Crowder garde les espoirs de Phoenix en vie mais un lay-up main gauche compliqué au buzzer des 24 secondes de Stephen Curry suivi de deux stops donnent une nouvelle victoire de qualité aux Warriors après avoir battu le Jazz la veille ! Golden State conforte sa huitième place alors que Phoenix aura désormais du mal à aller chercher Utah en tête de la conférence Ouest. Peut-être que les deux formations se retrouveront en playoffs…