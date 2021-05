Marcus Smart remporte le premier « Tommy Heinsohn Award »

Pendant les longues années, voire décennies, où il a commenté les matches des Celtics sur NBC Sports, Tom Heinsohn récompensait symboliquement, après chaque match, le joueur le plus combatif avec le « Tommy Award ».

La franchise a donc décidé de rendre hommage à sa légende, décédée en novembre 2020, en reprenant cette idée pour en faire un trophée annuel pour le joueur de Boston qui « incarne le mieux les qualités de combativité, d’effort et de fierté ». Et fort logiquement, c’est Marcus Smart qui le remporte.

« Tommy est tellement important pour cette ville, cette franchise », souligne l’arrière au site officiel de la franchise. « J’ai entendu au fil des années : le trophée de Tommy va à…, le trophée de Tommy va à… Et l’avoir dans les mains maintenant, ça veut dire beaucoup. »

Marcus Smart partage avec Tom Heinshon ce goût du sacrifice physique, de se jeter au sol pour sauver ou voler un ballon. De donner son corps au rebond ou pour provoquer un passage en force.

« Il m’attrapait et me disait qu’il allait me parler », se souvient Marcus Smart, en évoquant l’ancien intérieur. « On parlait du basket, de mon style, du sien. De m’amuser et de ne pas trop m’inquiéter de mon shoot. Heinsohn, c’est la véritable définition d’un Celtic et il n’y a même pas à discuter ce fait. »