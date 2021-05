Le rebond, tout un art pour Dwight Howard

Devancer Pat Ewing, Dennis Rodman, Dikembe Mutombo, Shaquille O’Neal ou Hakeem Olajuwon au classement des meilleurs rebondeurs de l’histoire de la NBA est loin d’être anodin. Malgré une carrière compliquée depuis son départ d’Orlando il y a neuf ans, Dwight Howard a roulé sa bosse en NBA et a retrouvé de sa superbe depuis deux saisons, entre le titre NBA décroché avec les Lakers et ce nouveau challenge en 2020/21 en back-up de Joel Embiid.

Depuis ce week-end, le voilà désormais 11e meilleur rebondeur de l’histoire de la ligue, un accomplissement qu’il savoure à sa juste valeur, estimant que l’époque n’est pas particulièrement propice aux rebondeurs.

« C’est juste une bénédiction de jouer et d’être dans le Top 11 des rebondeurs, c’est beaucoup. Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point il est difficile d’obtenir des rebonds… et de grimper dans la liste avec certains de ces grands joueurs. L’ère du basket est différente aujourd’hui, les rebonds ne sont pas seulement dans la peinture, ils sont plus longs, donc c’est plus difficile d’en avoir », a-t-il ainsi expliqué.

Wilt Chamberlain, le modèle ultime

L’occasion également de rendre hommage au leader incontesté de ce classement, culminant à 23 924 prises, devant les 21 620 de Bill Russell : Wilt Chamberlain.

« C’est mon joueur préféré de tous les temps, le meilleur rebondeur de l’histoire du basket, Wilt Chamberlain. J’étudie simplement la façon dont il allait chercher les rebonds. Il le faisait mieux que quiconque », a-t-il ajouté.

Avec ses 12.1 prises de moyenne en carrière, Dwight Howard pourrait rapidement intégrer le Top 10 puisqu’il n’est qu’à 214 rebonds de Nate Thurmond, avec ses 14 250 prises. D’ici là, le pivot des Sixers va continuer à se battre sur chaque possession, à quatre matchs de la fin de la saison régulière.

« J’essaie de prendre chaque rebond, sans me soucier de qui se présente sur mon chemin. Avant les matchs, je regarde juste tout le monde shooter, pour voir où leurs ballons rebondissent sur le cercle et j’essaie juste de me mettre en bonne position pour les prendre, mais à part ça, il s’agit aussi de celui qui en veut le plus ».