Kawhi Leonard également touché à la main gauche

Depuis plusieurs semaines, Kawhi Leonard est gêné par un problème au pied, qui force les Clippers à être très attentifs à son temps de jeu.

Il n’avait donc pas besoin de s’ajouter un nouveau problème physique. Pourtant, après la défaite contre les Knicks, il a déclaré s’être blessé à la main gauche. Comment ? En retombant mal face aux Lakers jeudi dernier.

« Quand on approche des 70 matches, comme en ce moment, on a forcément des petits bobos partout », explique ainsi le double champion NBA à ESPN. « Je suis retombé sur ma main, la deuxième ou troisième action du match. C’est frustrant. Il faut faire avec. Je vais m’habituer et ne pas m’en préoccuper. Ça va aller, j’ai vécu pire. »

Ce n’est pas sa main forte, mais l’ancien des Spurs et des Raptors est bien gêné puisqu’il n’a rendu qu’un 9/26 au shoot contre New York (29 points). Une maladresse assez inhabituelle chez lui.