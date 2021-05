Kawhi Leonard pas encore autorisé à jouer un quart-temps complet

Alors que leurs voisins des Lakers sont empêtrés dans les pépins physiques avec leurs superstars, les Clippers jouent la carte de la prudence avec Kawhi Leonard. Sur la touche pendant un peu moins d’une dizaine de matches en avril, en raison d’une blessure au pied, l’ailier effectue un retour en douceur.

Cette nuit à l’occasion du derby, il a compilé 15 points (4/9), 8 rebonds et 6 passes (mais 5 pertes de balles) en 30 minutes de jeu. Sur ses trois derniers matches, depuis son retour d’infirmerie, il affiche une modeste moyenne de 15 points (52%), 5 rebonds et 6 passes en 31 minutes.

Tyronn Lue applique encore une restriction de son temps de jeu, précisant que son joueur n’est pas encore autorisé à disputer un quart-temps en entier. « À l’heure actuelle, Kawhi n’est pas en mesure de le faire donc il ne peut pas jouer les 12 minutes complètes. Sans lui, cela perturbe un peu nos rotations. »

En conséquence, le coach explique devoir mobiliser davantage Terance Mann ou Luke Kennard pour compenser. « Mais une fois qu’il sera autorisé à jouer un quart-temps entier, on le remettra en jeu pour finir le premier et le troisième quart-temps, en laissant PG (Paul George) jouer avec le second cinq pour démarrer le quart-temps. »

Et ainsi limiter au maximum les séquences où ni l’un, ni l’autre ne sont présents sur le parquet. De son côté, l’ancien Raptor se plie aux règles médicales. Mais assure se sentir bien : « Je suis prêt à jouer. Je suis juste heureux d’être sur le parquet et de ne pas être assis sur la ligne de touche, d’être capable de jouer le jeu que j’aime. »