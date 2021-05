Neuf minutes et puis s’en va : Anthony Davis touché au dos

Le sort s’acharne sur les Lakers et Anthony Davis en a encore fait les frais cette nuit. L’intérieur n’a pas pu tenir plus d’un quart-temps et a dû rejoindre le vestiaire après neuf minutes de jeu, à cause de douleurs persistantes au dos qui l’ont obligé à suivre un traitement au cours de la rencontre, Los Angeles étant attendu dès ce soir à Portland.

« Ma cheville a tourné mais ça ne m’a pas gêné. En revanche, mon dos s’est sévèrement bloqué. On verra comment ça évolue demain. On testera ça, mais ça devrait aller demain. C’est mon objectif, de jouer demain », a-t-il déclaré après la rencontre perdue face aux Clippers (118-94). « Il n’y a pas d’action en particulier qui a provoqué ces douleurs au dos. C’est juste que durant le premier temps-mort puis le second, j’ai senti qu’il se bloquait de plus en plus. Et quand je suis sorti en fin de premier quart-temps, ça n’allait pas bien du tout ».

Pour ne rien arranger, Anthony Davis s’était également tordu la cheville en heurtant la table de marque, un accident apparemment sans conséquence.

« Je disais juste avant le match que la table de marque était vraiment proche du terrain. Et j’ai fini par trébucher dessus et me tordre un peu la cheville. Mais la cheville, ça va, je n’ai aucun problème avec. Je sais que ça n’a pas l’air joli mais elle n’a pas complètement tourné et ça va », a-t-il ajouté.

« Peu importe si on doit passer par les play-in ou pas, on est prêt à affronter tout le monde »

Alors que les épreuves s’accumulent pour la franchise californienne et que le « play-in » est devenu une menace bien réelle, Anthony Davis tente de rester positif.

« On doit continuer à se battre. On sait quel genre d’équipe on est quand on est à 100%. On l’a vu en début de saison, on est une des meilleures équipes de la ligue. Donc on garde ça en tête. On sait qu’il se passe beaucoup de choses et que les joueurs ne seront pas à 100%. LeBron (James) en a peut-être encore pour une semaine, Dennis (Schroder) peut-être 5-6 jours. Mais quant tout le monde sera en bonne santé et qu’on arrivera aux play-offs, on sait ce qu’on sera capable de faire et le genre d’équipe qu’on est. Peu importe si on doit passer par les play-in ou pas, on est prêts à affronter tout le monde. Mais j’ai hâte qu’on soit à nouveau en meilleure santé ».

Reste maintenant à savoir si Anthony Davis sera bel et bien sur le parquet ce soir en Oregon après deux heures de vol qui ne devraient pas arranger l’état de son dos.