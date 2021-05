L’enseigne Undefeated s’est associée à Nike pour concevoir un modèle à la hauteur de l’événement. Pour l’entrée du regretté Kobe Bryant au Hall of Fame le week-end prochain, la marque à la virgule va sortir un modèle violet, noir, rouge et or de sa Kobe 5 Protro.

Les revêtements couleur or mêlant les inspirations de peau de serpent recouvrent la majeure partie de la chaussure, posée sur une semelle violette et flanquée de deux virgules, violette d’un côté et rouge de l’autre. Sur celle-ci, on peut apercevoir les chiffres 24, 10 et 8, couleur or, correspondants aux numéros des maillots portés par Kobe Bryant, avec les Lakers et l’équipe nationale. Sur la languette, noire, ressortent en violet les logos du joueur et d’Undefeated.

La paire sera disponible à partir de ce mercredi 12 mai, vendue au prix de 190 dollars sur le marché américain. Peut-être s’agit-il du dernier modèle Nike puisque le contrat avec le camp Bryant n’a pas été prolongé.

(Via NiceKicks)

