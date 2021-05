Gregg Popovich heureux d’enfin voir Rudy Tomjanovich au Hall of Fame

Gregg Popovich va logiquement se réjouir de voir Tim Duncan entrer au Hall of Fame le 15 mai prochain, en compagnie de Kevin Garnett et du regretté Kobe Bryant. Mais le coach des Spurs aura également une pensée pour son homologue Rudy Tomjanovich.

Pendant de longues années, l’ancien coach des Rockets a été boudé malgré un palmarès solide : deux titres NBA (1994 et 1995) et une médaille d’or olympique face à la France en 2000 à Sidney.

« Avec les succès qu’il a connus, je n’ai jamais compris pourquoi il était continuellement négligé », a réagi le coach des Spurs pour le San Antonio News Express. « Les titres qu’il a gagnés étaient vraiment disputés et il a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques. »



« Ses joueurs l’ont adoré. Il a le basket dans le sang et, pour moi, il a toujours été un choix évident »

Des trophées gagnés entre les années Jordan et une médaille d’or arrachée dans une finale disputée, sans la domination des olympiades de 1992 et 1996 peuvent-ils expliquer cette tendance ? En tout cas, Rudy Tomjanovich est enfin récompensé, ce qui satisfait pleinement le coach texan.

« C’est la grande classe », estime le quintuple champion. « Ses joueurs l’ont adoré. Il a le basket dans le sang et, pour moi, il a toujours été un choix évident. Donc de le voir enfin y être intronisé, c’est merveilleux pour lui, sa famille et nous qui sommes ses amis. »

On ajoutera l’hommage de Clyde Drexler. C’était il y a un an, au moment de l’annonce par les dirigeants du Hall Of Fame. « Je suis tellement heureux pour Rudy T. Il a toujours été sous-estimé comme joueur, et comme entraîneur. Il obtient enfin son dû, et on est tous très heureux pour lui. J’ai joué pour un coach du Hall of Fame à l’université avec Guy Lewis. Lors de mes quatre premières années à Portland, j’ai joué pour Jack Ramsay qui est aussi au Hall of Fame. Lors de mes trois dernières années, j’ai joué pour Rudy Tomjanovich. Les coaches de niveau Hall of Fame se distinguent par leur capacité à communiquer à leurs joueurs, leur enthousiasme, leur passion et leur connaissance du jeu. Rudy faisait tout ça. »