Un champion NBA dos au mur

Incertain à cause de douleurs au dos, Anthony Davis était bel et bien en tenue hier soir à Portland. L’intérieur des Lakers a pour le coup délivré un match héroïque avec 36 points, 12 rebonds, 5 passes et un contre important en fin de match, mais ça n’a pas suffi pour Los Angeles qui s’incline pour la huitième fois en dix matchs.

Après sa très longue absence (neuf semaines) à cause de son mollet et sa jambe droite, Davis a donc donné quelques signes encourageants. Il faut bien essayer de positiver pour des Lakers en pleine chute libre…

« C’est son meilleur match depuis son retour pour sûr », confirme Frank Vogel sur ESPN. « Il retrouve un peu plus de sa force à chaque match. C’est un signe très encourageant. »

En tout état de cause, les Lakers étaient en embuscade en fin de match. Mais Kyle Kuzma a préféré dégainer à 3-points à 42 secondes de la fin, plutôt que de chercher un tir peut-être plus facile.

« Peut-être que Kuz aurait pu aller chercher un tir à 2-points qui nous aurait ramenés à -1 », a regretté Davis. « Surtout qu’il n’était pas très adroit… Pour un gars qui peut vraiment prendre feu, il n’était pas dans un bon soir. C’était un tir grand ouvert, c’était un bon tir. Mais un lay-up aurait probablement été la meilleure action. On fait avec, cela dit. »

Des Lakers dos au mur

La gestion de la fin de rencontre a été plutôt compliquée pour la troupe violine et or en Oregon. Ben McLemore a ainsi concédé une faute, et des lancers, très important dans les dernières secondes. Alors même que Coach Vogel voulait jouer le coup en défense stricte, sans faute.

« Je pense qu’on s’est quand même bien battu », relativise Kuzma. « C’était la chose la plus importante que l’on n’avait pas fait dans le match contre les Clippers. »

Avec Andre Drummond qui est sorti pour 6 fautes à 6 minutes de la fin, Alex Caruso a aussi regretté cette fin de match foirée, malgré son record de saison à 18 points.

« Etant meneur, un des gars qui parlent le plus dans l’équipe, un des gars avec un gros QI basket sachant que deux de nos leaders et meneurs manquent, je suis plutôt déçu de moi-même », lance Caruso. « J’ai merdé dans cet aspect du jeu et je m’en veux car on s’était vraiment bien battu [pour revenir]. »

Malheureux sur deux occasions, avec un dunk de Davis qui s’est pris dans le filet et qui a finalement été refusé et une claquette de Kuzma elle aussi annulée pour interférence, les Lakers sont désormais dos au mur. Avec cinq matchs à jouer, sans le « tie-breaker » sur Dallas et Portland, les champions en titre vont devoir jouer très serré.

A commencer par la réception des Suns ce dimanche… Sans doute sans LeBron James.