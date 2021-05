Sur quatre défaites de suite, les Nets accueillent l’adversité à bras ouverts

Ce fut d’abord Damian Lillard et les Blazers à domicile, puis Giannis Antetokounmpo et les Bucks deux fois de suite « sur la route »… Hier soir, les Nets poursuivaient leur « road trip » au Texas et ils ont à nouveau encaisser une défaite, la quatrième de suite.

À une dizaine de jours de la fin de saison, et cinq matchs seulement à disputer, les Nets ne sont clairement pas dans leur meilleure forme, et encore moins, dans leur meilleure dynamique.

« Jouer en isolation en fin de match ne va pas nous permettre de passer le cap »

« On doit être testé comme ça », affirme Kyrie Irving dans le New York Post. « On n’est pas une équipe parfaite. Je ne pense pas qu’on se rendrait service en se mentant à nous-mêmes : on n’a pas bien joué sur certaines séquences du match, surtout quand ça compte. On doit avoir une meilleure continuité sur les fins de matchs. Jouer en isolation en fin de match ne va pas nous permettre de passer le cap. On doit plutôt mettre en place des bons systèmes et développer des possessions de qualité et trouver notre équilibre [entre les deux]. On doit trouver notre recette. Mais c’est bien pour nous. »

Intenable hier soir à 45 points à 17/31 aux tirs, Kyrie Irving n’est pas le seul chez les Nets à croire que cette adversité est la bienvenue. Déjà qualifié en playoffs, Brooklyn doit par contre encore assurer sa deuxième place derrière les Sixers, car Milwaukee n’est plus qu’à une victoire derrière.

« C’est bon pour nous franchement », confirme Steve Nash. « On veut tous gagner chaque soir et j’aurais évidemment préférer gagner. Mais un peu d’adversité, une compétition un peu plus relevée est ce que cette équipe a besoin avant d’arriver en playoffs. »

Sur une série de quatre victoires avant ça, les Nets sont-ils tombés dans la facilité ? Ou est-ce simplement un petit coup de moins bien, fort compréhensible en fin de campagne ? À un inhabituel 7/21 aux tirs hier soir, dont 0/4 à 3-points, Kevin Durant se sent évidemment coupable face aux Mavs.

« Je dois rentrer mes tirs. J’ai eu de bonnes positions mais je n’ai pas réussi à conclure », regrette-t-il. « Je pense que si je les avais réussis, j’aurais pu calmer un peu l’équipe. »

« Ça va nous rendre meilleurs »

Défaite de 3, de 6 et 4 points sur ses trois derniers matchs, la troupe de Brooklyn a craqué dans le « money time » à chaque fois. C’est pourtant dans les fins de match aux couteaux que les Nets voudraient être plus performants. Dans ces conditions de playoffs en quelque sorte, Brooklyn doit trouver les solutions et serrer sa défense.

« Oui, c’est forcément un peu inquiétant », avoue tout de même Joe Harris. « Le quatrième quart, c’est là où on espère jouer le plus précisément possible, et encore plus, là où on veut être le plus concentré possible pour exécuter au mieux les systèmes. »

Équipe de vétérans, sur le terrain mais aussi sur le banc, les Nets ne se tracassent pas outre-mesure de cette baisse de régime, malgré le mauvais timing. Ça fait partie d’une saison. Mais il vaut surtout mieux traverser ces zones de turbulence avant, que pendant, les playoffs…

« C’est embêtant de perdre, peu importe quand dans la saison, ou contre qui. J’ai toujours le même sentiment quand je perds depuis mes huit ans, quand j’ai commencé à jouer. Je suis néanmoins content que ça nous arrive maintenant plutôt que dans quelques semaines. J’espère qu’on va pouvoir construire et continuer à progresser. J’espère qu’on ressent bien cette douleur des défaites, qu’on sait bien qu’on n’est pas arrivé là où on veut aller. Ça va nous rendre meilleurs. »

Brooklyn a encore deux matchs à jouer à l’extérieur, dont le prochain à Denver, qui servira de test grandeur nature pour des Nets en quête de rédemption. Avec le retour de James Harden en prime ?