Retour imminent pour James Harden ?

C’est un James Harden souriant et de bonne humeur qui s’est présenté devant la presse, par visioconférence. L’arrière de Brooklyn, qui se remet d’une blessure aux ischio-jambiers, semble en effet proche d’un retour.

« Je me sens très bien. J’essaie juste de retrouver la forme physique », a-t-il expliqué. « Les changements de vitesse, les changements de direction. Être également certain que la puissance et la vitesse soient là ».

L’ancien Rocket s’est ainsi dit « très confiant » sur le fait de pouvoir revenir avant le début des playoffs.

« Le plan est de jouer quelques matchs avant la postseason, mais je prends les choses au jour le jour. » Étant donné que Brooklyn n’a plus que six matchs à disputer dans la saison régulière, cela signifie sans doute que James Harden est vraiment très proche d’un retour. D’ailleurs, il accompagne son équipe, actuellement en « road trip », et s’il ne jouera pas à Dallas demain, il n’est pas impossible qu’il retrouve les parquets dimanche, à Denver.

Du côté du staff médical, on est particulièrement prudent car James Harden, blessé le 31 mars, avait tenté de revenir rapidement, avant de réveiller sa blessure et de devoir retourner à l’infirmerie.

Mais Steve Nash ne sera sans doute pas contre un retour rapide du MVP 2018, afin de pouvoir travailler quelques automatismes avec Kyrie Irving et Kevin Durant, le « Big Three » n’ayant pu jouer que 7 matchs ensemble cette saison. Même si le meneur/arrière est beaucoup moins inquiet que son entraîneur sur ce manque de continuité…

« Une des choses que beaucoup d’équipes n’ont pas, c’est le talent, » répond-il ainsi. « Nous n’avons pas à nous inquiéter à ce sujet. Nous faisons partie de l’élite. Le scoring ne sera pas un problème du tout. Nous connaissons nos rôles et je n’ai pas à marquer 30 points pour qu’on puisse gagner des rencontres. »

Selon James Harden, le principal facteur pour les Nets, c’est donc la santé.

« Notre état d’esprit, c’est que si nous arrivons en playoffs en bonne santé, nous avons toutes nos chances. »