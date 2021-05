Les Nets en manque de continuité

Quel rôle aura la continuité dans la quête du titre ? C’est une question compliquée, mais à l’approche des playoffs, les deux défaites face aux Bucks ont rappelé aux Nets que leur « Big Three » n’a joué que sept matchs ensemble, que l’équipe a dû intégrer énormément de nouveaux joueurs en cours de campagne et que Steve Nash a dû utiliser 34 « cinq de départ » différents depuis le début de cette saison, si particulière avec sa préparation écourtée.

« C’est un facteur énorme » confirme ainsi Kevin Durant lorsqu’on l’interroge sur le sujet, après la deuxième défaite face aux Bucks. « La continuité, c’est vraiment quelque chose d’essentiel en NBA. »

En face, les Bucks ont aussi connu quelques changements cette saison, avec notamment l’arrivée de Jrue Holiday, mais le noyau dur de l’équipe joue ensemble depuis plusieurs saisons, avec notamment un duo Giannis Antetokounmpo – Khris Middleton qui se côtoie depuis huit saisons et se connait donc sur le bout des doigts.

« Il y a un fossé à combler sur ce point », confirme Steve Nash. « Nous savons que cette équipe met en place la même attaque, joue ensemble et utilise les mêmes schémas défensifs depuis des années. Ils sont allés loin en playoffs, contrairement à nous, donc comment on réduit cet écart ? C’est toute notre problématique actuelle. »

Le talent individuel de Kyrie Irving et Kevin Durant permet globalement de compenser en saison régulière, mais est-ce que cela suffira en playoffs, alors qu’il faudra réintégrer James Harden à la volée ?

Une équipe de vétérans capable de compenser ?

KD se veut rassurant, comptant sur le fait que les Nets ont beaucoup de joueurs d’expérience.

« Nous avons des vétérans dans cette équipe qui ont connu différents scénarios et qui connaissent à peu près toute la terminologie de la ligue et tous les systèmes de jeu que nous utilisons, des deux côtés du terrain. C’est un avantage pour nous, d’avoir ce leadership de la part des vétérans, mais nous sommes un groupe très lié. »

Pour l’ancien du Thunder et des Warriors, très proche de Kyrie Irving et James Harden, les Nets ont donc le sentiment d’être « ensemble depuis des années ». Néanmoins, Steve Nash confirme que la fin de saison risque d’être un numéro d’équilibriste afin « de combattre le manque d’expérience commune ».

Les Nets veulent sans doute engranger le maximum de victoires afin de terminer à la 1ère place de l’Est, tout en ne se reposant pas uniquement sur le duo Irving/Durant pour y arriver…

« C’est notre plus gros défi », conclut le coach. « Quand on fait ça, est-ce qu’on peut être davantage physique ? Davantage connecté ? Est-ce qu’on peut gérer et contrôler ces choses incontrôlables afin de nous permettre de rester dans certains matchs, et d’en gagner certains alors qu’on essaie toujours d’assembler les pièces du puzzle ? »