Giannis Antetokounmpo punit encore les Nets

Comme dimanche, les deux équipes commencent sur un faux rythme. Mais avec les étoiles présentes sur le terrain, cette rencontre va vite s’enflammer. C’est Kyrie Irving qui allume les premières mèches grâce à son premier pas dévastateur, aidé par le talent et la grâce de Kevin Durant.

Comme lors des deux précédentes rencontres, Steve Nash fait le choix de laisser des tirs ouverts à Giannis Antetokounmpo. On peut prendre ça comme un manque de respect, et le double MVP punit la stratégie du coach canadien en scorant deux paniers de suite à 3-points. Le Grec lance sa partie et permet à son équipe de prendre les devants (14-9).

Les Bucks dominent ce début de match. Leur capacité à pouvoir jouer vite en attaque tout en faisant circuler la balle fait mal aux Nets. En soutien de son leader, Jrue Holiday montre aussi à quel point il est précieux. Défensivement, il force Kyrie Irving à prendre des tirs compliqués. Offensivement, il ne doute pas et prend lui aussi des tirs de loin. Il est l’homme fort côté Bucks dans ce 1er acte. Comme on pouvait s’y attendre, ces 12 premières minutes sont intenses (34-33).

Giannis en mode MVP

Que c’est dur pour les Nets de défendre sur Giannis surtout quand il est adroit de loin… Et quand il est pris à deux, il permet à Forbes de briller seul à 3-points (58-55).

Heureusement, les Nets aussi sont capables de mettre des gros tirs, ce qui leur permet de ne pas être distancés, mais collectivement, les Bucks sont plus sereins et plus sûrs de leur basket. Même Kevin Durant est obligé de prendre des tirs assez compliqués. Les Bucks ne lui laissent rien de facile. Kyrie Irving a beau réaliser de jolies choses sur un-contre-un, à la pause, les Bucks comptent 8 points d’avance (66-58).

On ne sait pas ce que Steve Nash a demandé à ses joueurs à la pause, mais rien ne change pour l’instant. En tête de raquette, Giannis continue de se balader et d’alterner entre tir de loin et ses habituels déboulés dans l’axe. C’est décevant de voir que les Nets n’ont pas retenu la leçon de dimanche, mais fort heureusement pour eux, ils ont un duo extraordinaire. Durant et Irving continuent de prendre leurs responsabilités et surtout, ils font participer les autres. Ce qui permet à Jeff Green et à Joe Harris de briller (78-71).

Toutes les possessions passent par KD et Kyrie Irving. Les deux stars des Nets éclaboussent ce 3e acte de tout leur talent. Certes, le ballon ne bouge pas trop mais pouvoir scorer avec une telle facilité n’est pas donné à tout le monde. Surtout face à l’une des meilleures équipes de l’Est. Après un superbe drive avec la faute de Kyrie Irving, c’est KD qui ramène les Nets à un point (88-87).

Un 18-1 fatal !

Défendu par PJ Tucker, Kevin Durant commence à se chauffer avec son pote, mais le plus dur est fait, les Nets sont devant (94-92). Quand Brooklyn joue en mouvement, ils sont redoutables. C’est comme ça qu’ils ont réussi à faire douter les Bucks, et grâce à Mike James et Blake Griffin, ils s’offrent leur plus gros écart du match (103-97).

Moment choisi par le Lieutenant Middleton pour prendre le match à son compte. Très bon aux rebonds et en défense sur Kevin Durant, il se transforme en playmaker, et c’est lui qui décale Bryn Forbes à 3-points pour permettre à Milwaukee de signer un 7-0, pour reprendre la tête (104-103).

Pour contrer l’augmentation du tempo de la rencontre, Steve Nash décide de partir en « small ball », mais la présence de Bruce Brown n’est pas une réussite. Les trois All-Stars des Bucks ont bien vu que les Nets n’y arrivaient plus, et le trio Holiday-Giannis-Middleton transforme le 7-0 en… 18-1 (115-104) !

Brooklyn a pris un gros coup derrière la tête. Comme très souvent quand l’équipe est en difficulté, Irving et Durant veulent sauver la patrie. Leurs exploits redonnent un mince espoir aux Nets et ils parviennent à revenir à deux possessions (122-118). Il reste une minute à jouer, mais le bras d’Antetokounmpo ne tremble pas aux lancers, et pour la deuxième fois en trois jours, Milwaukee domine les Nets (124-118) dont c’est la 3e défaite de suite. Un succès qui permet aux Bucks de valider leur billet pour les playoffs.