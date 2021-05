Chez les Wizards, on connaît Raul !

Face aux 44 points de Pascal Siakam, les deux stars des Wizards n’ont pas répondu avec autant de flamboyance. Russell Westbrook, malgré un nouveau triple-double, est passé à côté au scoring, avec 13 points à 5/19 au shoot, et Bradley Beal a marqué « seulement » 28 points, soit moins que sa moyenne depuis le début de saison.

Les deux meilleurs joueurs de Washington ont donc eu besoin de soutien. Il y a eu d’un côté Robin Lopez, auteur d’un match à 24 points, 7 rebonds et 3 contres, puis de l’autre, Raul Neto. Le meneur de jeu a compilé 25 points à 7/11 au shoot et parfaitement profité des espaces pour frapper de loin.

Huit victoires en 11 matches quand il est titulaire

« J’ai toujours dit que lorsqu’on joue avec des joueurs comme Beal et Westbrook, la défense est concentrée sur eux », explique-t-il à NBC Sports. « J’essaie toujours d’être agressif et de prendre les tirs quand je suis ouvert. C’est ce dont l’équipe a besoin. »

Son énergie habituelle lui a permis de voler deux ballons également. Défendre, être agressif et mettre les shoots ouverts, c’est l’apport classique de Raul Neto, titulaire depuis trois semaines. C’est une bonne pioche pour Scott Brooks puisque les Wizards ont remporté 8 matches sur 11 avec l’ancienne doublure d’Utah dans le cinq majeur, et il affiche sur la même période 11.8 points de moyenne avec un superbe 56 % de réussite à 3-pts.

« C’est que j’adore chez lui, c’est qu’il a du cœur », souligne le coach de Washington. « Il joue juste, joue dur, joue pour ses coéquipiers. Il adore les gars avec lesquels il évolue, et j’adore le coacher. Il a gagné ses minutes. On se fiche de jouer petit avec lui, car il a toujours un cœur gros comme ça et c’est tout ce qui compte. »

Le facteur X par excellence

Cette pointe à 25 points fut non seulement précieuse pour les Wizards, mais c’est également le nouveau record en carrière de Raul Neto. Sortir son meilleur match dans une rencontre décisive, quand on est un joueur de second plan, c’est quasiment la définition du facteur X.

« On est comme ça, on se fait confiance », confie Bradley Beal. « On dépend les uns des autres. Quand Westbrook et moi, on fait des décalages pour eux, on veut que les gars soient agressifs. J’ai dit aux joueurs de ne pas me chercher, de simplement jouer. »