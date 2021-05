Doc Rivers fatigué d’être interrogé sur le tir de Ben Simmons

« Je ne sais pas si ça me fatigue mais c’est parfois pénible. » Invité au micro de la « Green Room » par son joueur Danny Green, le coach des 76ers fait part de son agacement à être régulièrement sur le « cas » Ben Simmons et son absence de tir extérieur.

Depuis le début de la saison, l’Australien affiche un anecdotique 3/10 à 3-points. Certains noteront peut-être qu’il se rapproche de son record en carrière en nombre de tentatives (11), établi durant sa saison rookie…

« Je crois que tout le monde a vu, même l’équipe, la valeur offensive de Ben lorsqu’il a raté ces quatre matches et ce qu’il apporte à l’équipe », poursuit le coach en référence à cette série de matches de la mi-avril. Son équipe s’était inclinée à quatre reprises en n’inscrivant que 105 points de moyenne, bien en-deça des 114 de moyenne.

Créer pour les autres plutôt que shooter

Les 76ers ont depuis remporté six matches de suite, la meilleure série NBA en cours. Par extension, ils ont remporté leurs dix derniers matches lorsque l’Australien était en jeu.

« Ce n’est pas parce que Ben ne tire pas à 3-points qu’il ne crée pas de 3-points pour les autres », note à juste titre l’ancien technicien des Clippers. « Il est le premier créateur de tirs à 3-points de la ligue, c’est ce que j’appelle que du scoring. Sa capacité à se rendre dans la raquette et à voir le jeu, à créer des « mismatches » chaque soir, dit à quel point il est bon. »

Et Doc Rivers de tenter une comparaison avec un certain Magic Johnson, qui a évolué à une époque où le panier à 3-points n’avait pas l’importance d’aujourd’hui. Sur ses premières saisons avec les Lakers, l’ancienne légende prenait seulement une trentaine de tirs primés par saison. « Et tout le monde se fichait qu’il rentre ou shoote des tirs à 3-points, ils adoraient juste sa façon de jouer. »

Le coach a bien conscience que son joueur ne sera jamais Stephen Curry. « Et Steph n’est pas Ben non plus. Je crois qu’on veut mettre ces gars dans des cases mais on devrait les mettre dans une case de la gagne, du genre : ‘À quel point est-il important pour gagner ?’ Ben l’est énormément pour nous. »

Des shooteurs déjà au rendez-vous

Cette nuit encore, sur le parquet des Rockets, Philadelphie n’a pas souffert de l’absence de tir de Ben Simmons (10 points à 5/8) en collant 135 points à leurs adversaires. L’explication à la bonne santé offensive de l’équipe tient aussi au recrutement effectué par les 76ers durant l’intersaison.

« J’ai l’impression qu’on n’en parle pas assez », remarque Doc Rivers à l’issue de ce match. « Cette qualité de shoot qu’on a ajoutée, nous ne l’avions pas l’année dernière. Il n’y avait pas assez d’espace. Ça s’est amélioré cette année avec les ajouts de Danny (Green), Seth (Curry), (en plus de) Tobias (Harris). Et nos remplaçants, Furkan (Korkmaz) a été énorme, Shake (Milton) fait du super boulot. Le jeu est bien plus espacé. »

Ce qui contribue évidemment à faciliter la domination de Joel Embiid dans la raquette. Ce dernier avait toutefois rejoint son coach il y a mois, pour réclamer davantage d’agressivité de la part de Ben Simmons. Or, depuis la pause du All-Star Game, le gaucher a vu sa moyenne de points chuter à seulement 12 points, confirmant une baisse statistique générale.

Mais encore une fois, c’est pour le moment sans conséquence pour la meilleure équipe de l’Est.