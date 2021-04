Joel Embiid et Doc Rivers réclament davantage d’agressivité à Ben Simmons

Ben Simmons reste un joueur à part. Capable de peser sur le jeu de bien des manières des deux côtés du terrain, au point d’être dans la course pour le titre de défenseur de l’année, l’Australien suscite pourtant toujours autant d’interrogations du fait de son absence totale de shoot extérieur.

Alors qu’il reste le joueur le plus utilisé en termes de minutes par match, à égalité avec Tobias Harris, le meneur des Sixers se montre moins tranchant au shoot depuis le All-Star break. On pensait que le retour de Joel Embiid allait l’aider mais, au contraire, il ne prend plus que 7 tirs par matchs (contre 11) depuis le retour du pivot tout en se montrant moins efficace (55% à l’année contre 51% depuis cinq matchs). Une tendance qui se confirme sur les autres statistiques. Le meneur fait moins de passes (5 au lieu de 7) et prend moins de rebonds (6 au lieu de 8).

« Une meilleure équipe » quand il agresse les défenses adverses

Son entraineur souhaite donc qu’il prenne un peu plus les choses en main, même si ça ne veut pas forcément dire prendre plus de tirs. « Je veux qu’il soit agressif. Mais vous pensez surtout à son agressivité au scoring alors que moi je pense à celle quand il arrive dans la peinture en créant du jeu. De mon point de vue, il peut avoir un jeu agressif où il ne tire pas beaucoup mais où il va par exemple utiliser sa vitesse. »

Une agressivité dont tout le monde peut profiter et qui donne une dimension supérieure à l’équipe. « Et c’est ce que nous voulons » répète Doc Rivers. « Nous avons besoin qu’il crée, que ce soit sur jeu rapide où lorsqu’il y a un peu plus de trafic. Et c’est vraiment ce que nous voulons. Plus il attire du monde, plus il peut distribuer. Nous sommes bons dans tous les cas mais quand il se met à faire ça, nous formons une meilleure équipe. »

Opposé à un Thunder bien trop diminué pour arrêter les leaders de l’Est, Ben Simmons a appliqué les consignes en marquant 10 de ses 13 points dans les six premières minutes du match. Que ce soit en agressant le cercle, en marquant ses lancers ou en marquant sur du shoot mi-distance, le Rookie de l’année 2018 a parfaitement réagi après la défaite face aux Pelicans.

Une agressivité qui soulage Joel Embiid

Facile, Ben Simmons n’a rien forcé et n’a perdu aucun ballon. De quoi ravir son coach en conférence d’après match.

« C’est ce qu’il doit être chaque soir. Il a mieux compris le rythme du match. On ne l’avait pas bien lu au dernier match, et je trouve que nous l’avons bien fait ce soir. On a bien distribué la balle aux joueurs chauds, j’ai trouvé que c’était bien et Ben était responsable de ça la plupart du temps » appréciait Doc Rivers.

Comme son coach, Joel Embiid espère que Ben Simmons continuera sur cette lancée, pour mettre la pression sur les défenses adverses. « Oh oui, c’est certain ! » répond-il quand on lui demande s’il est important que Ben Simmons soit plus agressif en attaque. « Avant tout, je veux qu’il soit agressif chaque match, que ce soit en créant pour les autres ou en marquant. Il doit être agressif, il doit obliger les autres à défendre sur lui comme ce soir. »

Souvent pris à deux, le Camerounais l’encourager à continuer afin d’étirer les défenses. « J’étais très content qu’il mette ses deux tirs extérieurs. Il commence à être à l’aise, il redevient celui qu’il était avant le All-Star break donc il doit continuer comme ça. Il crée du jeu et il veut créer du jeu. Il veut que tout le monde soit impliqué mais de temps en temps, tu as aussi besoin d’être agressif et de forcer les joueurs adverses à défendre sur toi. »