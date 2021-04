Ben Simmons en difficulté depuis la coupure du All-Star Game

Voilà maintenant trois grosses semaines que Ben Simmons est dans le dur. Alors qu’on pensait que l’absence de Joel Embiid lui permettrait de se montrer davantage, ses stats sont au contraire en baisse par rapport à ses standards habituels depuis le début de la deuxième partie de saison : à 13 points (45.5% de réussite au tir), 8 rebonds, 6.2 passes décisives, pour près de 4 balles perdues en moyenne.

Si l’absence de Camerounais a évidemment eu un impact sur le jeu des Sixers, c’est Ben Simmons qui semble en être le plus affecté. L’Australien a vu son rendement au scoring diminuer de moitié par rapport à février, sans doute parce que Joel Embiid n’est plus là pour fixer la défense, et ainsi lui donner de l’espace en attaque.

Un jeu moins espacé sans Joel Embiid

Comme l’a fait remarquer son coéquipier Danny Green, son association avec Dwight Howard, doublure de Joel Embiid au poste 5, a un peu tendance à faire ressortir les problèmes des Sixers de la saison dernière car le musculeux pivot est souvent positionné aux abords du cercle, ce qui bride le jeu de Ben Simmons.

« Face aux équipes qui font des prises à deux lorsqu’il est sur le parquet avec Dwight, c’est difficile pour lui de trouver des espaces, et ça a été dur parce que Dwight est déjà sous le cercle. Il doit alors trouver d’autres espaces et couper de là où il se trouve pour nous donner une porte de sortie », a analysé Danny Green.

Face à cette problématique de manque de « spacing » et malgré les relais précieux d’un Tobias Harris ou d’un Seth Curry pour scorer de loin, Ben Simmons a eu tendance à beaucoup gamberger ballon en main ces derniers temps. Résultat, son nombre de pertes de balles par match est grimpé jusqu’à 4.7 en moyenne sur le mois de mars !

Interrogé après un récent revers à Denver, l’intéressé avait avoué vivre des moments compliqués, même si la problématique était collective d’après lui. « Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, mais je dois me ressaisir. Nous devons nous remettre sur les rails en tant qu’équipe », avait-il glissé.

Faire preuve de patience, à tous les niveaux

Danny Green a tenté à son tour de remettre son coéquipier dans le droit chemin la semaine passée, notamment au sujet de son rythme. Ses recommandations ont visiblement été suivies, puisque Ben Simmons n’a perdu que quatre ballons sur ses trois derniers matchs, alors qu’il lui est arrivé d’en perdre jusqu’à sept à trois reprises en mars.

« Il doit simplement prendre plus son temps, ne pas prendre trop de décisions rapides, apprendre à savoir changer de vitesse, tout ça devrait l’aider », avait-il souligné. « Il va vite, il est très bon pour aller au panier en force et en vitesse, mais il doit nous laisser une chance de le rattraper et juste prendre le temps. C’est le plus important, qu’il soit un peu patient avec lui-même et limiter les pertes de balles. A part ça, il est excellent en attaque, à finir au cercle, et à nous permettre de nous mettre en place. J’espère qu’il va continuer comme ça, mais il faut juste qu’il prenne son temps, qu’il soit patient ».

Pour ce qui est du scoring en revanche, Ben Simmons se fait toujours aussi discret, et sa sortie de dimanche soir à domicile face à Memphis (7 points, à 2/6 au tir) trois jours après un inhabituel 2/11 au tir à Cleveland (5 points), a de quoi intriguer. Sauf pour Doc Rivers qui a déclaré ne pas se faire plus de souci que ça, Ben Simmons étant toujours productif dans tous les secteurs de jeu, même s’il est un peu moins décisif.

« J’estime que Ben est un facilitateur et c’est ce qu’il fait. J’ai trouvé qu’il l’avait très bien fait en début de match, mais après, on a tous senti qu’on était fatigués », expliquait l’entraîneur après la deuxième manche d’un back-to-back, perdu contre Memphis. « Au fil du match, on a eu de moins en moins de possibilités de driver. J’ai l’impression que vous êtes bien plus inquiets pour son scoring que moi. Ben fait tellement de choses pour aider cette équipe à gagner. Le scoring en fait partie, je dis simplement que c’est vraiment le cadet de mes soucis ».

Le retour de Joel Embiid, vu face aux Wolves, devrait permettre de retrouver ce « spacing » indispensable à la bonne tenue des Sixers et de Ben Simmons. Doc Rivers a peut-être aussi en tête une association avec George Hill à l’avenir sur les postes arrières qui pourrait peut-être soulager Ben Simmons et en faire un « slasher » à nouveau efficace. Il faudra toutefois attendre encore un peu puisque l’ancien meneur des Spurs est toujours blessé au pouce.