Le Thunder impuissant face à Joel Embiid

Dominés la veille par Zion Williamson et les Pelicans, les Sixers ne pouvaient espérer meilleur adversaire pour se relancer. Le Thunder reste sur cinq revers de suite, et même s’il retrouve Lu Dort et Darius Bazley, l’effectif reste tendre face à un candidat au titre. Surtout que sous les panneaux, ça manque de kilos et de répondant pour contenir Joel Embiid, incertain avant le match pour reposer son genou dans ce back-to-back.

Le Camerounais a besoin de quelques tirs pour se mettre en condition, et c’est d’abord Ben Simmons qui alimente la marque, que ce soit sur une claquette ou un petit shoot à 4 mètres. En face, Bazley effectue un retour tonitruant. Son adresse à 3-points est au niveau de son énergie, et après cinq minutes, le Thunder est au contact (13-12).

Un adulte au milieu d’enfants

Embiid peut alors entrer en scène. Un gros dunk sur tout le monde pour tester les cercles, puis ensuite le « clinic » peut débuter. On dirait un adulte au milieu d’enfants, et toute la panoplie y passe avec le hoot shok, le petit lay up tout en toucher, ou encore ce fadeaway ligne de fond qu’il affectionne tant. Face à lui, son ancien coéquipier Tony Bradley est impuissant, et pour ne rien arranger, Furkan Korkmaz et Seth Curry mettent dedans de loin. Conséquence, Philly prend le large (37-23).

Grâce à Shake Milton et Tyrese Maxey, les Sixers maintiennent l’écart (46-34), et comme Aleksej Pokusevski est sorti sur blessure, OKC est en manque de solution. Opportuniste, Hoard se montre, mais dès que Embiid revient en jeu, le massacre reprend. Toujours servi sur la gauche du panier, il est face au cercle avec un quart de terrain pour lui tout seul. Le Thunder est trop naïf, et sur un Eurostep, il porte l’écart à +17 (64-47). Heureusement pour OKC, un 3-points au buzzer de Théo Maledon limite la casse à la mi-temps (66-53).

Korkmaz déchaîné

Au retour des vestiaires, on a la surprise de voir Hoard dans le cinq, aux côtés de Maledon. Mais ça ne change rien au scénario, et Embiid s’envole au alley-oop face à un Moses Brown tête en l’air. Simmons et Embiid bossent leur jeu à deux, et l’écart enfle à nouveau (75-57). A leurs côtés, Korkmaz est déchaîné. En défense, il vole ballon sur ballon, et en attaque, il alterne entre 3-points, dunk, ou encore cette superbe passe à terre pour le dunk rageur de Dwight Howard (90-74).

Les Sixers n’ont plus qu’à gérer la fin de match, et c’est le duo Scott-Milton qui franchit la barre des 20 points à coups de 3-points. Bazley résiste bien, mais les arrières de Philly domine les débats. Simmons et Embiid peuvent délacer leurs chaussures, Milton a pris le dernier quart-temps en main. Ce « garbage time » permet de voir les derniers arrivés comme Mason Jones et Paul Reed. Ils se mettent vite dans le rythme, et les Sixers s’imposent finalement 117-93. C’est la sixième défaite du Thunder. La fin de saison peut être longue pour les coéquipiers de Maledon.