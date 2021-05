Semaine chargée en retrouvailles pour Evan Fournier

Récemment perturbé par les contrecoups du Covid-19, d’un point de vue physique, Evan Fournier s’apprête désormais à vivre une semaine chargée sur le plan émotionnel. Tout juste vacciné, le Français va effectivement disputer deux matchs très particuliers, face au Magic la nuit prochaine, puis face à Nikola Vucevic et les Bulls, vendredi soir. Autrement dit une équipe et un joueur avec lesquels il a partagé les six dernières saisons et demie de sa carrière NBA.

Avec les Celtics, Evan Fournier retrouvera donc d’abord Orlando et l’Amway Center, ce mercredi soir. Une ville et une salle au sein desquelles il a évolué entre octobre 2014 et mars 2021, avant d’être échangé à Boston lors de la dernière « trade deadline ». En Floride, l’arrière français a notamment connu deux participations aux playoffs, sans toutefois parvenir à franchir l’obstacle du premier tour.

C’est aussi et surtout là-bas qu’Evan Fournier a connu ses meilleures saisons sur le plan individuel, pour s’établir progressivement comme l’un des joueurs les plus rentables et complets de la ligue, sur les postes 2/3. Au point de susciter l’intérêt des Celtics, en mars dernier.

Pour autant, malgré son passé commun avec le Magic, Evan Fournier assure ne pas appréhender spécialement ses retrouvailles avec son ancienne équipe.

« J’ai connu de superbes moments à Orlando, vraiment, mais je suis passé à autre chose », assure ainsi l’arrière de 28 ans, pour le site officiel des Celtics. « Jouer pour Boston, c’est une opportunité en or pour moi. Donc je suis pleinement concentré sur cette équipe. Je n’ai pas de surplus de motivation, ou quoi que ce soit d’autre, à l’idée de jouer contre Orlando. Je souhaite simplement aller sur le terrain, gagner et rentrer chez moi. »

Nikola Vucevic, son complice de toujours à Orlando

Pour éviter de se laisser submerger par ses émotions, Evan Fournier aura la « chance » de ne pas croiser sur sa route Nikola Vucevic et Aaron Gordon, ses camarades de longue date à Orlando, également transférés par la franchise floridienne en mars dernier. Mais il retrouvera tout de même quelques visages familiers, du côté de l’Amway Center.

« Je souhaite évidemment rester dans ma bulle et rester concentré, pour ne penser à rien d’autre qu’à jouer dur et gagner avec Boston », avoue le Français. « Mais quand vous avez joué sept ans dans une équipe, vous allez forcément avoir des souvenirs qui remonteront à la surface, en revoyant des visages familiers. Et j’espère que cela ne me déstabilisera pas. »

En revanche, Evan Fournier pourrait bien être davantage déstabilisé par son affrontement de vendredi soir avec les Bulls. Car c’est effectivement à Chicago qu’a été échangé son grand ami Nikola Vucevic, lors de la dernière « trade deadline ». Touché à la cheville, le Monténégrin n’est certes pas encore sûr d’être en tenue pour ce duel, mais cela va quoi qu’il arrive perturber le Français.

Il faut dire que Evan Fournier et Nikola Vucevic, lui aussi francophone, ne se sont affrontés qu’à trois reprises en NBA, avant d’être réunis au Magic : en novembre 2012, en janvier 2013 puis en mars 2014. Très proches, les deux joueurs ont ainsi noué une relation particulière en Floride, comme nous le rappelait « Vooch » en octobre dernier.

« Ce sera un peu différent à Chicago, car [Nikola Vucevic] et moi sommes très proches », confie à ce propos le natif de Charenton. « Nous sommes de très bons amis, en plus d’être totalement différents en match. Il aime beaucoup parler avant, pendant et après les matchs. Quant à moi, c’est tout l’inverse, je reste dans ma bulle et je ne parle à personne. Donc il va forcément essayer de me déstabiliser. »