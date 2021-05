Evan Fournier, la vision trouble

En inscrivant 21 points à 8/10 au shoot et 5/7 à 3-pts dans la défaite contre les Blazers, Evan Fournier a enfin redressé la barre après un retour à la compétition très compliqué. Car avant ça, sur cinq matches joués, le Français pointait à seulement 4.6 points de moyenne à 21% de réussite au shoot et 19% à 3-points…

Sauf que cette éclaircie n’est pas synonyme de fin du tunnel pour autant. L’arrière des Celtics le dit : il souffre toujours des séquelles du Covid-19.

« Pour être honnête, je me suis senti vraiment bizarre », concède l’ancien du Magic pour ESPN. « Mon idée, c’était de ne plus en parler car ça pouvait aider. Mais j’avais l’impression d’avoir une commotion. Ça va un peu mieux, mais au début, j’étais gêné par les lumières vives. Ma vision était floue. Tout allait trop vite pour moi et c’est encore le cas. J’ai vraiment du mal à me concentrer. Ma perception de la profondeur est mauvaise en ce moment, mais j’ai vu un spécialiste qui m’a donné des exercices à faire. »

Après trois semaines sans jouer, puisque placé à l’isolement, Evan Fournier doit désormais composer avec ces pépins post-Covid alors même qu’il cherche à établir des automatismes avec ses nouveaux coéquipiers.

En quête de rythme avant les playoffs, il se retrouve ainsi dans la position de son coéquipier Jayson Tatum. Ce dernier a mis plusieurs semaines avant de retrouver son meilleur niveau après avoir été malade. Le All-Star avait même raconté qu’il devait utiliser un inhalateur avant les matches. Ce qu’il n’avait jamais fait auparavant.

« C’est ça le truc », poursuit Evan Fournier. « Avec ce Covid, les médecins, comme tout le monde, ne savent pas grand-chose. C’est nouveau. Visiblement, un tiers des gens contaminé ont les mêmes symptômes que moi après. Je ne suis pas un cas isolé. Certains perdent le goût et l’odorat, moi c’est ma sensibilisation. Mais ça va aller mieux. Après, je ne peux pas manquer des matches ou des entraînements simplement parce que mentalement je ne suis pas bien. Si physiquement je suis prêt, alors je dois jouer. »