Zach LaVine de retour jeudi contre Charlotte

C’est sans aucun doute le dernier motif d’espoir de Chicago. Le retour de Zach LaVine ce jeudi soir face aux Hornets vient d’être annoncé par The Athletic et les Bulls l’attendaient depuis plusieurs jours, puisque l’arrière avait pris une semaine de plus après déjà 14 jours d’isolement.

Une semaine qui a coûté très cher avec quatre défaites de rang. Plus globalement, Chicago reste sur 7 revers en 11 matches sans son All-Star, et meilleur marqueur, depuis le 14 avril.

Les Bulls sont actuellement la 12e place à quatre victoires des Wizards, premiers qualifiés pour le « play-in » à la 10e place. Autant dire qu’avec seulement sept rencontres encore à jouer, il va falloir un sacré miracle aux joueurs de Billy Donovan pour doubler Toronto (11e), qui est au programme des Bulls d’ailleurs (le 13 mai), puis Washington.