Des Grizzlies sous tension : Taylor Jenkins et Ja Morant exclus en 20 secondes

Sale soirée pour les Grizzlies, battus à leur propre jeu par des Knicks plus costauds dans la tête et dans les jambes, et qui ont vu les Warriors leur chiper la 8e place à l’Ouest. Non content de concéder un quatrième revers en cinq matchs, Memphis a craqué sur la fin. Taylor Jenkins et Ja Morant (8 points, à 2/14 au tir, 6 passes décisives) ont récolté deux fautes techniques chacun en moins de vingt secondes, témoins de leur frustration face aux décisions arbitrales et au fait de voir un nouveau match leur échapper.

Les Knicks ont réussi leur coup, avec leur défense agressive et des paniers « clutch » de Derrick Rose sur la fin. Excédés, le coach et le meneur des Grizzlies ont donc fini au vestiaire à une minute de la fin du match.

« J’imagine que la définition d’une faute technique, c’est quand tu vas t’adresser de manière agressive à un arbitre, jeter quelque chose, mettre un coup de poing ou un truc de cette nature. Ça a été le cas pour certaines des fautes techniques ce soir, pour d’autres non. Ça doit clairement être revu », a déclaré Dillon Brooks qui a également récolté une faute technique juste avant que Ja Morant ne pète un plomb.

Taylor Jenkins n’est pas revenu sur cet incident après la rencontre, préférant mettre en avant la qualité de l’engagement de ses troupes en vue de la suite des événements. Sans doute aussi pour éviter de déborder et de récolter une amende au passage, ce à quoi Ja Morant ne devrait pas échapper après son tweet posté suite à cette nouvelle défaite, avec l’émoji d’un clown pour bien appuyer son propos.

Le meneur a ainsi accusé l’arbitre Tony Brothers de l’avoir « menacé » avant de lui infliger des fautes techniques. Interrogé après la rencontre, l’officiel a nié ces accusations, expliquant qu’il avait laissé au contraire du temps à Ja Morant et Taylor Jenkins pour se calmer. Mais qu’il avait dû sévir face aux « propos obscènes » des deux hommes.