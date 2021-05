Quand un avis de tornade sort les Blazers de leurs chambres d’hôtel

Scène peu habituelle dans l’un des hôtels du centre-ville d’Atlanta : les joueurs des Blazers dans le parking souterrain de l’établissement, avec de dizaines d’autres clients. Lundi, avant d’affronter les Hawks, les hommes de l’Oregon ont dû quitter leur chambre pendant une trentaine de minutes en raison d’une alerte à la tornade.

Cette alerte avait été enclenchée quelques heures après l’arrivée des Blazers sur place. L’équipe avait fait le voyage tôt dans la nuit, après sa victoire à Boston la veille.

« Je sais que les tornades peuvent faire beaucoup de dégâts », notait Terry Stotts, avant la rencontre face aux Hawks. « Des précautions s’imposent. Le personnel de l’hôtel était très organisé et a fait descendre tout le monde. On a attendu sur place pendant environ une demi-heure, puis on est remonté dans nos chambres. »

Le coach précise que ses joueurs et son staff n’ont pu regagner leur chambre qu’à 3h30 du matin. « Je suis sûr que certains dormaient et que cela a perturbé leur sommeil. J’espère qu’ils ont pu récupérer dans l’après-midi. » Visiblement pas assez puisque Portland s’est incliné face aux Hawks.

Ces violentes tempêtes ont traversé le sud du pays, endommageant des maisons et déracinant des arbres du Mississippi au Kentucky. Cette tornade localisée à Atlanta a contraint des milliers de personnes à se mettre à l’abri. Et un homme a été tué à l’ouest de la ville lorsqu’un arbre a fait tomber des lignes électriques sur son véhicule.

Photo : Twitter Blazers