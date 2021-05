Les shooteurs des Hawks mettent fin à la série des Blazers

Dans un match important pour les deux équipes, afin d’éviter le « play-in », les Hawks et les Blazers mettent en place leur jeu, avec Trae Young à la manœuvre d’un côté, et Damian Lillard de l’autre. Le meneur d’Atlanta peut compter sur un Bogdan Bogdanovic déjà bien chaud à 3-points, mais son homologue de Portland profite de l’entrée de Carmelo Anthony, également très en jambes.

Melo inscrit 11 points rapides, à cheval sur les premier et deuxième quart-temps, pour donner l’avantage à la troupe de l’Oregon (32-36) mais Danilo Gallinari et le banc géorgien se chargent très vite de recoller.

Damian Lillard et CJ McCollum trouvent des ouvertures dans la défense locale, et ils cherchent à en faire profiter leurs camarades, mais il y a clairement plus d’alternance côté Atlanta, avec un Trae Young maladroit de loin, et qui préfère donc trouver ses shooteurs, et en particulier Bogdan Bogdanovic, qui signe un 4/4 de loin dans le deuxième quart-temps, pour permettre à son équipe de basculer en tête (68-62) à la mi-temps.

Portland a profité de son « road trip » pour retrouver des couleurs mais les Blazers sont pris à leur propre jeu face aux Hawks, avec un Trae Young parfait en chef d’orchestre pour mettre sur orbite ses intérieurs et ses shooteurs. Après Bogdan Bogdanovic, c’est Danilo Gallinari qui prend feu de loin pour résister à Damian Lillard, qui prend ses responsabilités et inscrit 15 points dans le quart-temps.

Mais après avoir fait l’effort de revenir à une possession au milieu du troisième quart-temps, le nouvel écart créé par Atlanta a fait très mal à Portland, qui n’a pas les jambes, en back-to-back et après une nuit précédente perturbée par une alerte à l’ouragan, pour tenter un ultime comeback. La troupe de Nate McMillan peut donc gérer le quatrième quart-temps et s’accrocher à sa 5e place à l’Est (36 victoires – 30 défaites). Avec la victoire des Lakers, les Blazers (36 victoires – 29 défaites) sont eux à la 7e place de l’Ouest, et donc potentiellement destinés au « play-in »…