Les voyages forment les victoires pour les Blazers

Au fond du trou il y a une dizaine de jours, après une série de cinq revers de rang, dont deux face à leur rival Memphis, les Blazers ont redressé la barre de manière spectaculaire.

La troupe de vétérans de l’Oregon est ainsi parti en « road trip » depuis mercredi dernier, et ils ont enchaîné quatre succès d’affilée, et non des moindres face à Indiana, Brooklyn, Boston… et Memphis !

« On produit notre meilleur basket au bon moment »

« On produit notre meilleur basket au bon moment », commente CJ McCollum. « On comprend l’importance de chacun de ces matchs et de ce qu’on doit accomplir avant d’arriver aux playoffs. »

Auteur d’un gros match à 33 points, plus 5 rebonds et 5 passes, CJ McCollum a rectifié le tir après ses 10 points en 12 tirs à Brooklyn. Mais toute l’équipe de Portland a bien shooté hier à Boston, avec un très propre 19/38 de loin.

« Comme je le disais avant ce « road trip », qu’est-ce qu’on est prêt à faire pour sortir du trou ? Est-ce qu’on est suffisamment désespéré pour jouer et bien se comporter ? », questionnait Damian Lillard. « On doit gagner ces matchs. On doit faire ces stops en défense. On doit avoir une présence [défensive]. On doit relever ce défi et [hier] soir, c’était encore la même chose. »

En l’occurrence, le meneur All-Star des Blazers a pris ses responsabilités hier soir face aux Celtics. Il a montré l’exemple en défense, en s’occupant du cas Tatum au retour des vestiaires.

« Après qu’il ait marqué 24 points en première mi-temps, je me suis porté volontaire pour le prendre en défense », révèle-t-il. « Je suis suffisamment costaud pour défendre sur des gars plus grands et je peux bouger assez vite latéralement. Je peux les gêner en passant sous leur bras et les mettre mal à l’aise. »

Après ses 24 points à 8/13 aux tirs en première mi-temps, Jayson Tatum a fini à 33 points, scorant seulement 9 points à 3/6 aux tirs en deuxième mi-temps. Plus solidaires défensivement, les Blazers ont serré le jeu quand il le fallait dans ce festival de tirs à 3-points des deux équipes (20/39 pour les C’s !).

« Le plus important est qu’on a été très agressif sur le porteur de balle », a apprécié Terry Stotts. « On a créé des ballons perdus d’une variété de manières. Mais la pression sur le ballon, nos mains et notre attention sur le côté faible ont tous joué une part importante pour ça. »

« On est sur la même longueur d’ondes en défense et en attaque »

Avec un cinq majeur bien équilibré, dont un double-double pour Jusuf Nurkic (14 points, 11 rebonds) et Damian Lillard (26 points, 13 passes), les Blazers ont pu compter sur un Carmelo Anthony toujours aussi chaud, à 13 points à 5/9 aux tirs. L’ailier vétéran tourne pour le coup à 16 points à 50% à 3-points sur ses onze dernières sorties.

« Il y a un meilleur sentiment d’urgence », reprend CJ McCollum sur NBC. « Après ce road trip, il nous reste six matchs. On sait ce qu’il nous reste à faire. On a beaucoup de gars qui ont joué dans des gros matchs et qui connaissent les playoffs. On veut jouer notre meilleur basket pour les playoffs et on veut aussi être le plus en forme possible. On est bon sur ces deux points. »

Alors qu’ils semblaient inexorablement destinés à participer au « play-in » la semaine passée, les Blazers sont désormais aux portes de la 5e place, avec le même bilan que les Mavs et les Lakers (36 victoires – 28 défaites)… Ils sont même sur une série de quatre victoires de 10 points ou plus en déplacement, la meilleure de l’histoire du club.

Sont-ils plus concentrés lorsqu’ils sont sous pression, en déplacement ? Peut-être, car alors qu’ils ne sont que la 17e meilleure équipe à domicile (16 victoires pour 16 défaites), ils sont 3e à l’extérieur (20-12).

« On tend vers la bonne direction, on est sur la même longueur d’ondes en défense et en attaque », affirme Damian Lillard sur le site des Blazers. « Les gars sont en meilleur rythme. On fait des choses qu’on ne faisait pas, à savoir la défense, les rebonds, le partage du ballon et toutes les petites choses qui permettent de gagner des matchs. »