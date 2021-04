Blazers – Grizzlies, la rencontre entre deux dynamiques opposées

Et si Memphis – Portland devenait une nouvelle rivalité en NBA ? Déjà opposés la saison passée, dans la « bulle », Grizzlies et Blazers se sont retrouvés deux fois en deux soirs à Portland et ils vont de nouveau croiser le fer mercredi soir, cette fois à Memphis.

Surtout, avec le nouveau « play-in » mis en place par les instances de la ligue, il se pourrait bien qu’on retrouve encore ces deux écuries, actuellement septièmes et huitièmes à l’Ouest, à une victoire de différence au classement, de nouveau l’une face à l’autre en lever de rideau des playoffs.

Une nouvelle rivalité ?

Oui, car le dernier Blazers – Grizzlies, c’était vraiment la rencontre de deux dynamiques opposées. Sur cinq défaites de suite, et neuf sur leurs onze dernières sorties, les Blazers sont en chute libre, alors qu’en face, les Grizzlies sont en train de retrouver leur rythme avec cinq victoires sur leur huit derniers matchs.

« Le plus impressionnant pour nous, c’est qu’on n’a pas paniqué en fin de match », se félicitait Ja Morant. « Quand ils sont revenus tout près, on est resté concentré. On a obtenu les stops défensifs dont on avait besoin pour gagner. Chaque coup qu’ils ont envoyé, on a répliqué par un coup et ça nous a permis de gagner le match. »

Rattrapé par leur jeunesse et leur inexpérience la saison passée, avec huit défaites sur les onze derniers matchs de la saison, les Grizzlies semblent avoir retenu la leçon cette année. Avec 33 points, 13 passes lors de la première victoire, et 28 points, 8 rebonds pour la revanche, Ja Morant a parfaitement montré l’exemple.

« Pendant tout le match, on s’est dit qu’on devait rester concentré », soufflait Taylor Jenkins. « Notre discipline a été phénoménale pendant tout le match. »

En termes de discipline, Dillon Brooks est un peu l’électron libre des Grizzlies. Placé en mission défensive sur Damian Lillard, qu’il a tenu à 16/49 aux tirs, dont 7/21 à 3-points, l’ancien local de l’étape avec les Ducks d’Oregon a parfaitement rempli son contrat.

« On n’a pas oublié ce qu’ils nous ont fait dans la « bulle ». J’ai parlé pendant tout le match et ils n’aiment pas ça », ajoute Dillon Brooks. « Je joue physique et certains gars ne rencontrent pas ce type de défense souvent donc j’appuie là-dessus. C’est comme ça que je défends chaque soir. »

Dame Time : de « tic-tac » à « ric-rac »

Dame n’a évidemment que peu apprécié ce traitement de choc de la part de Dillon Brooks. La défense rugueuse, pot de colle, physique, passe encore… mais pas les coups de vice ! Pas face à lui, un vétéran et une superstar.

« Je courais tranquillement, la balle était de l’autre côté du terrain et il m’a bousculé en essayant de me mettre un coup de coude au passage. Quand il a fait ça, je l’ai repoussé un peu. Les arbitres ont essayé de calmer les choses et je lui ai dit que je ne faisais pas dans le trashtalking. Je ne rentre pas dans ce petit jeu. J’ai dit aux arbitres de garder un œil là-dessus et de contrôler les choses. Parce que, pour moi, ce n’est pas du basket. Et je l’ai dit à Dillon Brooks. Tu peux jouer dur et physique si ça te chante mais ne viens pas par-derrière pour me foutre un coup de coude comme ça. Ça pourrait mal finir. »

Battu une première fois vendredi par le jeu rapide des Grizzlies, les Blazers avaient avoué qu’ils ne seraient pas battus à nouveau par les contre-attaques de Memphis. Pourtant, dimanche soir, ils ont encaissé 25 points sur les transitions de Ja Morant & Cie… rien qu’en première mi-temps !

« C’était décevant. Je suis très déçu car c’était un des aspects sur lequel on avait mis l’accent », souffle Terry Stotts. « On est un peu frustré en ce moment. Sur les derniers matchs, il y a des défaites d’un point. On était dans le coup face à Boston, San Antonio, Denver ou les Clippers. On a plutôt bien joué ces deux dernières semaines, même si on a perdu des matchs serrés. Mais sur ces deux matchs face à Memphis, on avait un autre défi à relever. Ils sont une équipe jeune et athlétique, qui joue vite. Et on n’a pas été à la hauteur. »

Encore gêné par ses chevilles, mais pas que, Damian Lillard n’est plus le joueur dominateur des mois de janvier, février ou mars, quand il tournait à 30 points et 8 passes décisives de moyenne. À 22 points et 6 passes de moyenne sur le mois d’avril, à 37% de réussite aux tirs, il ne fait plus de miracles. Et Portland s’écroule…

« La seule chose que je peux faire, c’est de me regarder dans le miroir et faire mon auto-critique. Je ne joue pas assez bien. Je dois faire mieux que ça. Si on veut faire mieux, je sais que ça va passer par moi mais je n’ai pas bien joué [dernièrement]. On est dans un trou et on est en difficulté mais on doit trouver un moyen de s’en sortir. Si on commence à lâcher prise dans l’adversité, c’est là que ça va partir en vrille. On doit rester dans la bataille. »

À force de porter ses Blazers à bout de bras quand ses lieutenants sont sur le flanc, on est passé du tic – tac bien réglé du « Dame Time » à celui déréglé d’un Damian Lillard ric-rac…