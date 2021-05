Le Jazz du duo Bogdanovic/Gobert domine facilement les Spurs

Toujours privé de Mike Conley et Donovan Mitchell, le Jazz reçoit les Spurs. À domicile, Utah prend le contrôle des opérations en début de match, à l’image d’un gros dunk à une main de Bojan Bogdanovic. Royce O’Neale intercepte un ballon et s’envole également vers le cercle.

San Antonio reste dans le coup grâce à Dejounte Murray et DeMar DeRozan qui font mouche à mi-distance mais Jordan Clarkson leur répond avec un floater puis un 3-points, qui tombe droit dedans sans faire réagir le filet ! Bogdanovic continue d’attaquer le cercle et donne +10 à son équipe. Le Jazz remporte finalement le premier quart de neuf unités (31-22).

Rudy Gobert revient en jeu et s’illustre au alley-oop. Utah continue sa course en tête. Murray continue lui de scorer, avec la faute, pour maintenir les Spurs dans le rythme. Rudy Gay lui file un bon coup de main en sortie de banc et San Antonio s’accroche à -5. Gobert n’en a cure et suit son propre rebond pour un gros dunk.

Avec Bogdanovic qui est toujours saignant, le Jazz refait un écart à +15. Clarkson est dans tous les bons coups, à 3-points mais aussi pour trouver Gobert sous le cercle. À vrai dire, ce trident compte pour 25 des 29 points du Jazz en deuxième quart. Derrière 17 points de Bogdanovic, Utah reste fermement en contrôle à la mi-temps (60-43).

Une démonstration du Jazz

Gregg Popovich arrête rapidement le jeu au retour des vestiaires : ses Spurs continuent de se faire déborder bien trop facilement et San Antonio coule en prenant 20 points d’écart. Et même 25… Devin Vassell est à la relance pour les Texans mais le Jazz garde ses distances.

Si Bojan Bogdanovic est un peu moins adroit, Georges Niang prend le relais avec un 2/3 derrière l’arc et 8 points dans la période. En face, c’est Gorgui Dieng, avec 9 points, qui permet aux Spurs de rester dans le coup… et encore ! À -17 avant le dernier quart, les Spurs ont du pain sur la planche…

Le Jazz continue sa démonstration avec le ballon qui circule tout autour de l’arc avant que Niang n’envoie Gobert, très haut, au alley-oop. Tout roule pour Utah. Rudy Gay rentre deux 3-points de suite pour San Antonio mais les Spurs ne reviendront pas. Malgré 16 points du duo de vétérans, Gay et DeRozan, en dernier quart, les Spurs s’inclinent logiquement à Utah (110-99).

Bojan Bogdanovic (25 points) et Rudy Gobert (24 points, 15 rebonds, 3 contres) ont parfaitement tenu la baraque, ce dernier obligeant notamment les Spurs à shooter à 7/20 dans la peinture !