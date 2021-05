Les Nets gardent Mike James dix jours de plus

Maladroit mais intéressant dans le jeu depuis qu’il est arrivé à Brooklyn, Mike James va continuer son aventure avec les Nets annonce la franchise.

Le meneur de jeu part sur un nouveau contrat de 10 jours. C’est le second et le dernier possible, ce qui signifie que le 13 mai prochain, les dirigeants de Brooklyn devront décider ou pas de le conserver pour la fin de saison et pour les playoffs surtout.

En six matches avec Kevin Durant et sa bande, le joueur, qui traîne une réputation assez sulfureuse en Europe, compile 6.2 points et 3.7 passes de moyenne en 17 minutes. Seul bémol : il est maladroit avec seulement 35 % de réussite au shoot et 27 % à 3-pts.