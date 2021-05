Dennis Schröder pourrait manquer la fin de la saison régulière !

Si LeBron James avait la tête des mauvais jours après le match face aux Raptors, c’est parce que sa cheville le tiraille, que les Lakers ont encore perdu, mais aussi parce qu’un autre titulaire est tombé : Dennis Schröder.

Le meneur allemand est placé à l’isolement depuis dimanche, et selon The Athletic, il doit suivre le protocole sanitaire lié au Covid-19 pour une durée comprise entre 10 et 14 jours.

Ce qui signifie qu’il manquera au moins les matches jusqu’au 12 mai, soit les rencontres face aux Nuggets, aux Clippers, aux Blazers, aux Suns et aux Knicks. Si c’est 14 jours, il faudra ajouter les trois derniers matches de saison régulière contre les Rockets, les Pacers et les Pelicans.

Une très mauvaise nouvelle pour Frank Vogel qui avait choisi de titulariser Alex Caruso dimanche soir. On verra ce soir s’il maintient cette option face à Denver, alors même que LeBron James est aussi incertain.