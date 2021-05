« Celui qui a pondu cette merde doit être viré ! » C’est ce qu’a déclaré LeBron James à propos du « play-in », et Adam Silver, le patron de la NBA, appréciera…

Si la star des Lakers se lâche sur le sujet, c’est parce que les champions NBA s’en rapprochent dangereusement. Sixièmes ce matin de la conférence Ouest après avoir concédé une sixième défaite en sept matches, LeBron et ses coéquipiers ont le même bilan que Dallas (5e) et Portland (7e) avec 36 victoires pour 28 défaites. Et le calendrier est compliqué avec des rencontres prévues cette semaine face aux Nuggets, aux Clippers, aux Blazers et aux Suns ! « Peu importe à la place qu’on termine, c’est le dernier de mes soucis » assure-t-il.

Un LeBron qui n’est pas revenu en jeu, à cause de sa cheville, et c’est forcément inquiétant. « À l’échauffement, tout allait bien. Tout allait bien aussi en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, comme la dernière fois, c’était un peu douloureux, et ça tirait un peu » a-t-il expliqué. « Je ne suis pas très inquiet, mais j’ai besoin d’être rétabli. Je veux être rétabli, à la fois pour moi et l’équipe. Je veux retrouver l’état de ma cheville avant ma blessure, et je dois être intelligent avec ça. »

Dennis Schroder à l’isolement

C’est Frank Vogel qui a donc préféré le laisser de côté dans le quatrième quart-temps, et sa participation au match face à Denver dépendra de ses sensations. « Il a ressenti des douleurs à la cheville, et on a décidé de ne pas le remettre en jeu. On verra comment il se sent demain » confirme son coach.

Quoi qu’il en soit, les Lakers restent sur six revers en sept matches, et clairement, les champions NBA sont embarqués dans une spirale négative. Le retour d’Anthony Davis n’a rien changé, et la mise à l’isolement de Dennis Schroder, à cause du Covid, est un nouveau coup de massue.

« Ce n’est qu’une question de santé, et en ce moment, c’est un truc différent chaque jour » répète LeBron James. « En arrivant au match, on a appris qu’on avait perdu notre meneur, et c’est une grosse perte. Pour cette fin de saison, c’est le plus important : être en bonne santé. Le plus important pour moi est d’être en bonne santé et d’être à 100% de mes moyens quand ça compte vraiment. Je pense que notre équipe est bâtie sur la santé. C’est la priorité numéro 1 de notre équipe. On doit être en bonne santé et au top de notre forme. »