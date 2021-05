Kevin Love : « Qui ne voudrait pas jouer avec Damian Lillard ? »

Même s’il est né à Santa Monica et qu’il a joué à UCLA, c’est bien dans l’Oregon que Kevin Love a grandi et qu’il a réalisé ses premiers exploits comme basketteur. C’est un enfant de l’Oregon, et chaque année, son nom circule pour rejoindre les Blazers. L’an passé, les dirigeants de Portland avaient tenté de le faire venir, mais leur offre composée d’Hassan Whiteside et Kent Bazemore n’avaient pas convaincu les Cavaliers.

On ne sait pas si les Blazers reviendront à la charge cet été, mais Love se verrait bien boucler la boucle à Portland. « Déjà, avant tout, qui ne voudrait pas jouer avec Damian Lillard ? » demande-t-il à Chris Haynes de Yahoo! Sports. « Dame est unique. Il est incroyable… J’adore Portland, et quand on me pose la question, je dis que je suis de là-bas. C’est à Portland que j’ai été formé, c’est là-bas que j’ai vécu… Quand on me demande où je suis né, je réponds Los Angeles mais Portland garde une place spéciale dans mon coeur. »

« Que ce soit dans six mois, ou en fin de carrière, ce serait particulier de porter le maillot des Blazers »

Champion NBA en 2016, Love possède encore deux années de contrat avec Cleveland, et vu la saison compliquée qu’il vient de vivre, il pourrait faire ses valises, voire négocier un buy-out pour signer avec une équipe de haut de tableau. A Portland, il n’y a pas de vrai poste 4, et il pourrait se relancer dans un tel contexte.

« Que ce soit dans six mois, ou en fin de carrière, ce serait particulier de porter le maillot des Blazers » poursuit-il. « Ce serait comme jouer à la maison. C’est un endroit unique. J’adore CJ. Melo fait un incroyable boulot là-bas. Terry Stotts est super… Portland a toujours eu quelque chose de spécial, et je suis content qu’ils aient du succès cette année, même s’il n’y a pas de public. Parce qu’à Portland, que vous jouiez pour cette équipe ou que vous soyez un adversaire, ils possèdent l’un des meilleurs publics de la NBA. »

Et puis, c’est dans la salle de Portland qu’il a vécu ses premiers concerts, qu’il a embrassé sa première copine… « Que je finisse par y jouer un jour, ou pas, cet endroit restera toujours unique pour moi ».