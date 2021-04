Kevin Love s’explique sur son geste d’humeur

La nuit porte conseil, et après avoir évité la presse lundi soir, Kevin Love a accepté de revenir sur sa curieuse réaction à la fin du 3e quart-temps. De frustration, l’intérieur des Cavaliers avait balancé une remise en jeu, permettant aux Raptors de planter tranquillement un 3-points. Un geste qui avait autant surpris que déçu son coach et ses coéquipiers, et 24 heures plus tard, l’intérieur s’en est expliqué.

« Mon intention n’était pas malveillante, ni contre l’équipe » a-t-il répondu à USA Today. « Je ne veux pas trop en dire pour ne pas prendre une amende, mais c’était à cause de l’arbitrage. Quand je repousse le ballon, je n’avais même pas réalisé qu’il n’était pas en jeu. J’étais un peu déstabilisé. J’étais sur le point de l’attraper et de passer la balle à Darius et de passer à autre chose… Mais je comprends le point de vue… Je me le prends en plein face. »

Pour l’AP, il a eu des propos plus « cash ». « J’ai merdé, tout le monde l’a vu. Je ne voulais pas manquer de respect au sport. Je ne voulais même pas faire la remise en jeu. C’était simplement un moment où j’avais la tête ailleurs. »

« Dans le monde actuel, on en fait un mème et ça devient viral… »

Ce qui a marqué, c’est que Kevin Love est un modèle à Cleveland, un mentor pour les jeunes joueurs puisqu’il est avec Matthew Dellavedova, le dernier rescapé du titre de 2016. « Il faut établir un standard, surtout pour quelqu’un comme moi qui en est à sa 13e année et qui a fait ce qu’il fallait pour cette équipe pendant toute l’année. Parfois, une seule chose ou un seul mauvais moment peuvent perturber la façon avec laquelle les gens de l’extérieur peuvent vous regarder. Mais personnellement, je dois juste me comporter comme il faut et me sentir bien. »

Comme l’avait expliqué Darius Garland, Kevin Love était frustré ne pas avoir obtenu de coups de sifflet sur deux actions de suite, et tout s’est réglé dans le vestiaire. « C’est quelque chose qu’il faut gérer en interne » poursuit-il. « Sur la durée d’une saison, ce genre de choses arrivent. Dans le monde actuel, on en fait un mème et ça devient viral… Tout le monde commence à en parler, mais vu les relations que j’entretiens avec mes coéquipiers, les coaches et les dirigeants, tout le monde va se poser pendant un ou deux jours et passer à autre chose. »

L’autre frustration, c’est à la fois d’être dans une équipe de bas de tableau, mais aussi d’être dans l’incapacité d’être à son meilleur niveau. Pourtant, sa présence et ses qualités sont essentielles pour que le groupe progresse, et puisse se mêler à la course au « play-in ». Il assure d’ailleurs que sa motivation reste intacte.

« Tout ce que vous apportez au basket, le basket vous le rendra » conclut Kevin Love. « J’ai donc le sentiment de faire ce qu’il faut pour eux afin de les laisser dans une bonne situation. Quand tout sera dit et fini, et qu’ils prendront du recul, ils diront : « Ce gars m’a aidé ». C’est une chose à laquelle je tiens beaucoup. »