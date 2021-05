Absent du dernier match des Bucks face à Chicago, Giannis Antetokounmpo a montré que sa cheville avait bien récupéré de son appui hasardeux lors du match précédent face à Houston. Il a ainsi fallu moins de quinze secondes au « Greek Freak » pour rassurer tout le monde à ce sujet, lorsqu’il est allé prendre de la hauteur pour décoller dans le dos de Kevin Durant en lui claquant un énorme alley-oop main gauche sur la tête.

Autant dire que Giannis Antetokounmpo était motivé, pas seulement à l’idée de se remettre en jambes, mais aussi de marquer le coup face aux Nets et ses stars. « Tu veux vivre des matchs comme ça. Quand tu es plus jeune, tu rêves d’affronter les meilleurs, et de batailler avec eux dans le final ».

Une admiration qui l’a poussé à l’excellence

Le leader des Bucks a donné le ton et a ensuite profité de son duel face à DeAndre Jordan pour se régaler, alignant notamment quatre paniers à 3-points, son record cette saison en plus de sa productivité près du cercle. Il fallait au moins ça pour stopper les Nets de Kevin Durant qui ont finalement échoué de trois petits points.

Car au-delà de la victoire, Giannis Antetokounmpo s’est montré particulièrement fier d’avoir réalisé son meilleur match cette saison (49 points à 21/36 au tir dont 3/6 à 3-points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 3 contres) face à l’un des attaquants les plus « classieux » de l’histoire à son poste, avec un style bien plus fin et aiguisé que celui du « bulldozer de Zografou ». Comme il l’avait fait en début de carrière face à Kobe Bryant en allant chercher son premier triple-double en NBA, l’ailier fort puise sa motivation dans ces grands matchs.

« Ce qu’il fait est incroyable », a-t-il souligné au sujet de KD, qui a hérité du dernier ballon pour égaliser, sans succès. « Avec sa taille, sa capacité à shooter au-dessus de tout le monde, sa façon de manier le ballon et d’aller à ses spots, c’est impressionnant. C’est le meilleur que j’ai vu dans ma vie. Je l’admire, je ne vais pas mentir. Personne ne peut jouer les yeux dans les yeux avec KD. C’est l’un plus grands scoreurs de l’histoire de ce jeu. J’ai juste essayé de faire mon job, aller à mes spots, exécuter les systèmes et aider mon équipe à gagner ».