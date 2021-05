« Jordan Brand » a dévoilé la date de sortie de la Air Jordan 5 Low « Wings ». Il faudra donc attendre le 14 mai pour se procurer ce modèle alliant noir et or. L’empeigne en nylon noir est entourée de superpositions de cuir noir, ton sur ton, avec des « dents » dorées sur la partie extérieure.

Le logo « Jumpman » présent sur la languette ainsi que les numéro 20 et 21 pour « 2020 » et « 2021 » ressortent également en couleur or, tandis que qu’une semelle extérieure translucide vient compléter le tout.

Le prix de la Air Jordan 5 Low « Wings » a été annoncé à 175 dollars.

(Via KicksOnFire)

