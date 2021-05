À Utah, Trent Forrest sort du bois

En l’absence de Mike Conley Jr. et Donovan Mitchell, Quin Snyder est obligé de chercher des solutions sur son backcourt et il utilise de plus en plus son rookie en « two-way contract », Trent Forrest.

Non-drafté l’an passé, après quatre ans à Florida State, ce meneur (1m93, 22 ans) défensif a très peu joué cette saison avec Utah, au sein d’un collectif dense, mais il a été mobilisé lors des trois derniers matchs et, face aux Raptors, il a été précieux pour contenir Fred VanVleet, qui posait beaucoup de problèmes au Jazz.

« Il a été énorme pour nous. Chaque fois qu’il rentre sur le terrain, il apporte quelque chose », expliquait ainsi Bojan Bogdanovic après la rencontre, alors que Rudy Gobert appréciait également. « Trent a été incroyable. Je ne pense pas qu’on gagne le match ce soir sans lui ».

Avec sa taille et son énergie, Trent Forrest (7 points, 3 passes et le meilleur +/- du match à +8) a ainsi gêné le meneur canadien, le contrant même dans le quatrième quart-temps, tout en trouvant ses partenaires.

Une séquence contre/3-points précieuse en fin de match

« Pour un jeune joueur qui vient juste d’être lancé dans le grand bain, il a beaucoup de sang-froid », confessait Quin Snyder. « Son tir dans le coin – vous savez ce que j’en pense : ‘Si vous êtes sur le terrain et que vous êtes ouvert, vous devez tirer’. C’était un tir très important pour notre équipe. Il valait plus que trois points ».

C’était sur l’action suivant son contre, et Trent Forrest a peut-être empêché Toronto de revenir à égalité (95-95) avant de lui donner cinq points d’avance (98-93). Pour Rudy Gobert, qui avait critiqué l’état d’esprit du groupe la veille, l’attitude du rookie était symbolique de l’envie générale.

« Nous savions que ça allait être un combat et que nous allions devoir faire preuve de combativité et de ténacité. Nous n’avons pas lâché », commentait le pivot. « Cette victoire fait du bien parce que c’était un combat et que rien ne nous a été donné. Nous devions aller le chercher. Même si nous étions fatigués, nous avons fait avec. C’était un match physique – ces gars-là jouaient très physique – et au lieu de s’effondrer et de lâcher, nous nous sommes regroupés. Notre intensité, notre concentration, notre connexion générale ont augmenté à chaque quart-temps. »