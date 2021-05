Le coup de gueule de Rudy Gobert surprend ses coéquipiers

Même si le Jazz possède le même bilan que les Suns (45v-18d), les coéquipiers de Rudy Gobert ne sont plus les leaders de la conférence Ouest, et donc de la NBA. Les blessures de Donovan Mitchell, et désormais de Mike Conley, pèsent sur le collectif, et cette nuit, Utah a concédé sa 3e défaite en quatre matches ! C’était face aux Suns, leurs dauphins au classement, et pour Rudy Gobert, les absences de deux titulaires ne doivent pas servir d’excuses.

« Je dirais que c’était un très bon test pour nous, et une belle occasion pour nous d’essayer d’obtenir une victoire, mais aussi de nous jauger, et de voir comment nous pouvions jouer, que ce soit au niveau de notre concentration, de notre intensité, de notre impact physique, de la communication… Toutes les choses qu’une équipe qui gagne est censée avoir » énumère le Français dans le Salt Lake Tribune. « Nous avons commencé le match sans rien de tout ça, et c’est devenu une soirée frustrante pour nous. Je ne pense pas que collectivement nous l’ayons pris aussi sérieusement que nous aurions dû. Ce n’est pas ce que j’ai ressenti. Je pense que le staff était vraiment concentré. Par contre, nous, collectivement, j’ai l’impression qu’on s’est dit : “Si nous perdons, ce n’est pas grave, parce qu’il nous manque quelques gars”. Nous devons changer cet état d’esprit. »

« Ils ont simplement bien joué. C’est juste une défaite de plus. »

Une analyse que ne partagent pas ses coéquipiers. « Je ne sais pas pourquoi il en est arrivé à dire ça, mais je ne pense pas que c’est ce que nous avions en tête » a réagi Jordan Clakson. Même réponse chez Bojan Bogdanovic : « Chaque match est important pour nous. On se bat pour quelque chose en ce moment. Je pense que chaque joueur a pris ce match très au sérieux. »

Pour le Croate, le problème du Jazz n’était pas dans l’effort ou la concentration, mais dans l’exécution et la finition. « En défense et en attaque, on n’a pas été bons dans l’exécution. C’est difficile de jouer l’une des meilleures équipes de la NBA et de leur permettre de marquer 20 points sur nos balles perdues, rien qu’en première mi-temps. »

Pour Clarkson, il ne faut pas en faire un drame. « On a mal défendu et ils ont marqué dès qu’ils en avaient envie. Ils ont simplement bien joué. Ce que je veux dire, c’est que c’est juste une défaite de plus. Il reste des matches à jouer, pour eux, comme pour nous. Dès demain, on sera en tenue pour battre Toronto. C’est comme ça. C’est juste une défaite. »