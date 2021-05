Programme du soir | Les Nuggets peuvent prendre la 3e place aux Clippers

Pour le reste, beaucoup d’équipes dans la course au « play-in », notamment Charlotte qui reçoit Detroit (01h00), Golden State qui se rend à Houston (01h30, beIN Sports Max 4), New Orleans qui est à Minnesota (02h00) ou encore Indiana qui est en déplacement à Oklahoma City à la même heure.

Ça va aussi batailler pour le classement entre Atlanta et Chicago (02h00) ou lors de la rencontre entre Washington et Dallas (03h00) tandis que le Jazz de Rudy Gobert va de son côté essayer de reprendre la première place de la conférence Ouest à Phoenix, en cas de victoire face à Toronto (04h00, beIN Sports Max 5).

Pour faciliter les commentaires, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante (et ça refonctionne) : https://www.basketusa.com/commentaires/?626595 et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.