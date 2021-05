Leader de la NBA, Phoenix ne pense qu’à s’améliorer encore et encore

Fruits d’un travail entamé il y a cinq mois, les bonnes nouvelles s’enchaînent pour les Suns. Après avoir assuré sa place en playoffs, après onze ans d’attente, mercredi soir à l’issue de la victoire contre les Clippers, la franchise de l’Arizona a décroché la première place de la conférence Ouest, et de quelle manière, en sweepant le Jazz avec une troisième victoire en trois matches cette saison !

Alors que Mike Conley et Donovan Mitchell manquaient à l’appel du côté d’Utah, les Suns ont assuré en déroulant leur basket pour s’imposer 121-100.

« C’est un match difficile à jouer sur le plan émotionnel lorsque vous êtes prêts à affronter la meilleure équipe de la ligue et qu’ils laissent quelques joueurs de côté sur le banc. Parfois, vous pouvez avoir un relâchement. Nous avons pris soin de nos affaires ce soir », a souligné Monty Williams.

Une ascension fulgurante

Entre le déclic lors de la « bulle » avec le 8/8 sur la fin de la saison régulière précédente, l’arrivée de Chris Paul à la mène d’un collectif prometteur et cet exercice 2020-2021, tout s’est passé très vite. Le coach des Suns avait même du mal à réaliser à chaud la portée de l’accomplissement réalisé cette nuit par ses joueurs.

« C’est difficile de trouver les mots juste après le match, mais on se sent bien par rapport à notre façon de jouer », a-t-il ajouté. « Par rapport à notre bilan, maintenant on fait tout pour le maintenir et même l’améliorer. Évidemment, c’est formidable pour la ville de Phoenix et pour nos fans. C’est génial pour les joueurs, mais je ne peux pas m’attarder sur ça. J’aime l’état d’esprit qui consiste à se demander comment s’améliorer. Comment pouvons-nous continuer à jouer comme nous l’avons fait jusqu’à la fin de la saison et en playoffs avec de la cohérence à tous les niveaux de notre programme, à tous les niveaux du jeu…. Mais ne vous y trompez pas, je ne le prends pas pour acquis ».

Pour le plaisir, afin de couronner ce duel qui fera peut-être date, Devin Booker s’est même offert une action d’anthologie devant Rudy Gobert avec le banc qui s’est enflammé comme un seul homme derrière lui.

« C’est juste pour s’amuser. Ce groupe est tellement solidaire, du premier au dernier… Je me suis retrouvé dans de nombreuses situations différentes avec différents joueurs et si vous regardez autour de la ligue dans certaines équipes, tout le monde n’a pas une ambiance comme ça ou une énergie comme celle-ci. Je dis toujours que c’est un excellent environnement pour s’améliorer », a-t-il souligné.

Un groupe suffisamment solide pour assumer son nouveau statut ?

La soirée aurait été parfaite si Deandre Ayton n’avait pas reçu un nouveau coup à l’épaule gauche en premier quart-temps, et si Devin Booker n’avait pas eu à revenir en deuxième mi-temps avec un gros bandage au niveau du tibia de la jambe gauche après un choc face à Joe Ingles. La fin de saison s’apparentera à un véritable combat, sur tous les fronts, et Monty Williams est conscient de la tâche qui attend son équipe.

« Je suis attentif aux petits pépins, mais nous avons un groupe solide », a-t-il ajouté, alors que Jae Crowder est également blessé depuis quatre matchs (cheville). « Nos gars se donnent à fond pour pouvoir jouer malgré les pépins physiques et les douleurs au fil de la saison, mais ils sont très résistants et on ne leur accorde pas assez de crédit pour cela. On sait ce que ça va demander, personne ne sera frais en mai, juin et juillet. Il va falloir passer par des matchs difficiles, des séances de vidéo et tout ça pendant que le reste de la ligue ne joue pas ».

Devin Booker a montré l’exemple en revenant en deuxième mi-temps avec le couteau entre les dents, et a été rassurant sur ce point après la rencontre. « C’était juste un choc tibia contre tibia, je n’ai pas bien joué le coup en lui rentrant dedans. Mais il va bien et je vais bien ».

A peine le temps de savourer, c’est désormais un « road trip » de trois matches qui se présente pour Phoenix, à commencer par Oklahoma City ce dimanche.