Après 11 ans d’attente, les Suns savourent leur retour en playoffs

Après la victoire contre les Knicks, ce n’était plus qu’une affaire de jours avant que les Suns ne décrochent officiellement leur billet pour les playoffs. Néanmoins, Monty Williams avait gardé une certaine réserve avant la rencontre contre les Clippers.

« Vous pouvez trouver ça bizarre, mais je ne peux pas le dire pour l’instant », avait-il déclaré. « On s’est mis en position de contrôler notre destin et les joueurs dans le vestiaire méritent beaucoup de crédit pour ça. »

Avec la victoire contre Los Angeles, le destin de la franchise de Phoenix est désormais scellé : elle jouera bien les playoffs cette saison, pour la première fois depuis 2010. Plus d’une décennie de frustration, de mauvaises saisons, de résultats médiocres et de vacances en avril vient donc de prendre fin.

Les premiers playoffs de Devin Booker

« Je pense à là où nous étions la saison passée, ou même il y a deux ans, et à maintenant », compare Cam Johnson, arrivé dans l’Arizona en 2019. « Cela montre tout le travail réalisé durant cette période. Quand je suis arrivé ici, tout le monde disait que les Suns étaient au fond du trou, qu’ils n’avaient pas fait les playoffs depuis tellement d’années… La saison passée, on n’était pas passé loin et pouvoir le faire cette année, c’est génial. »

L’arrivée de Chris Paul, encore brillant contre les Clippers, a donc été le dernier ingrédient nécessaire afin de retrouver la « postseason ». Les jeunes talents de la franchise, Devin Booker en tête, vont enfin pouvoir jouer des grands matches et découvrir ce parfum si particulier des playoffs.

« C’est agréable, vraiment », confirme l’arrière, pour l’AZ Central, qui dispute sa sixième saison dans la ligue. « Ça fait un moment qu’on attendait ça. Je n’ai rien dit pendant cinq ans. Et Monty Williams dit toujours que la préparation crée l’opportunité : on y est ! Je ne veux pas regarder en arrière, sur ce qu’on a vécu, et je ne changerais rien à mon parcours non plus. »

Deux ans seulement après sa prise de pouvoir sur le banc, Monty Williams est récompensé. « Je ne pensais pas que ça se ferait si vite et je sais que tout ça a été assez rapide pour nous », remarque le coach. « Nos joueurs ont bossé comme des fous. Ils ont fait ce qu’on leur a demandé. Je suis heureux pour eux. »