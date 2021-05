De retour à son meilleur niveau, Damian Lillard a écœuré la défense des Nets

Après sa petite période de repos et de soins, Damian Lillard peinait à retrouver son meilleur niveau. Avant d’affronter les Nets, le meneur des Blazers restait ainsi sur une série de 5 rencontres à 37% au tir dont 31% de loin pour une moyenne de 23,6 points.

Si certains aimeraient afficher de telles stats en carrière, ce n’est pas le cas pour un scoreur de la trempe de Damian Lillard. La preuve dans la victoire à Brooklyn où le meneur de Blazers a changé de braquet avec ses 32 points, 9 passes, 7 rebonds à 12/22 au tir dont 8/13 à 3-points.

Son meilleur match depuis bien longtemps

Agacé ces derniers jours, Lillard a joint la parole aux actes. « Notre équipe en était à un point où soit on continuait de sombrer, soit on se relevait ensemble pour remonter la pente. » analyse le MVP de la rencontre. « Je pense que nous avons montré des signes positifs et ça commence avec la défense. Nous devons continuer de jouer collectif comme nous le faisons actuellement. Il n’y a pas que le résultat qui importe mais aussi la manière. On défend, on fait bien circuler la balle en attaque, […] On a été mauvais pendant un moment. Désormais on commence à bien jouer ensemble. »

Son coach depuis désormais neuf ans, Terry Stotts sait qu’un Lillard à ce niveau transforme les Blazers. « C’était bien de voir Lillard shooter aussi bien » apprécie son coach. « Je suis surpris qu’il n’ait pas eu de lancers. Mais il était dans un bon rythme avec ses shoots de très loin. Nous sommes une bien meilleure équipe quand il joue à ce niveau. »

Logo Lillard a encore frappé

Des bombes envoyées quasiment depuis le milieu du terrain qui ont donné du fil à retordre à Steve Nash qui n’a jamais trouvé la solution pour contenir le phénomène de Portland. « Il est difficile de défendre sur quelqu’un qui peut faire feu dès la moitié de terrain. Vous pouvez le contenir mais dans ce cas-là, ce sont les autres qui vous tuent. »

Le natif d’Oakland a parfaitement distribué le jeu pour ses partenaires comme par exemple Jusuf Nurkic avec lequel il retrouve une complicité qui ne fera pas de mal au jeu offensif des Blazers, et il a aussi contraint Steve Nash à modifier ses plans.

« Dès les premières minutes du match ils m’ont trappé très haut sur le terrain. Ils étaient très agressifs, c’était différent par rapport à ce que j’avais l’habitude d’avoir sur les derniers mois » confirme Lillard. « Je voulais m’assurer de jouer dans le bon tempo, de trouver mes partenaires dans les coins, de renverser le jeu et quand ils ont vu que j’étais vraiment à l’aise face à ce type de défense, ils ont commencé à être moins agressifs sur les trappes et ils ont préféré switché sur tous les écrans. Donc quand je me retrouvais face à un intérieur, je prenais mon temps pour me mettre en rythme et scorer. »

De quoi dépiter Kyrie Irving qui résume très simplement le coupable de la défaite des Nets : « Un gars qui s’appelle Damian Lillard. »