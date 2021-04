Les Blazers en chute libre, Damian Lillard tape du poing sur la table !

Le mois d’avril n’a pas été clément pour les Blazers. Avec quatre victoires pour le double de défaites, la franchise de l’Oregon est en train de dilapider son avantage sur certains de ses rivaux dans la conférence Ouest.

Mercredi soir face aux Nuggets, les Blazers ont encore échoué sur la plus infime des marges, après avoir déjà fait le coup face à Boston et aux Clippers. Perdre d’un petit point, c’est toujours mieux que de huit face à des Hornets privés de LaMelo Ball et Gordon Hayward, mais pas de victoire morale pour Damian Lillard, de retour.

« On a pris la mauvaise habitude de travailler dur et d’enchaîner des bonnes possessions, d’avoir de bonnes séquences mais ensuite on se relâche », analyse le meneur sur NBC Sports. « On construit des avantages de 8 ou 10 points mais ensuite, on a l’impression qu’on a de la place et on se relâche tout simplement. Ça se voit et ça se sent souvent… »

Inconstants au possible, et toujours aussi permissifs défensivement, les Blazers répètent cette saison encore le type de refrain qu’on entendait déjà la saison dernière. Et celle d’avant… Ces résultats stagnants mettent clairement le feu sous le siège de Terry Stotts, l’entraîneur en chef. Ce dernier préfère en tirer le positif.

« Trois de nos quatre dernières défaites l’ont été sur un dernier tir, et ça aurait pu pencher de l’autre côté », relativise le coach. « Je suis satisfait de voir comment on s’est battu pendant la majorité du match… On a eu plusieurs moments de creux en attaque, notamment en deuxième quart, mais on s’est bien battu et on était en position de battre une bonne équipe. »

Trop de baisses de régime

Recrue phare du marché des transferts, Norman Powell a bien failli faire exploser sa cote d’amour auprès de sa nouvelle « fan base » mais son tir sur le gong n’a pas trouvé le cercle. Ce qui plonge un peu plus les Blazers dans l’introspection et la critique en interne.

« Ce sentiment d’urgence et cette concentration, ça ne doit plus bouger ! », reprend Damian Lillard. « Quand elle varie et qu’on joue contre des bonnes équipes, elles nous le feront payer. Elles vont se remettre dans le match, comme [hier] soir. Ça ne sera probablement jamais parfait, mais on pourrait faire bien mieux pour ne pas avoir de telles baisses de régime. C’est soit tout en haut, soit tout en bas, on n’est jamais au milieu. On doit s’améliorer là-dessus. C’est la chose sur laquelle on doit se concentrer. »

Se concentrer sur le niveau de concentration, voilà effectivement le pléonasme de la troupe de Rip City qui a encore du mal à retrouver ses automatismes avec le retour (progressif) en forme de Jusuf Nurkic, ou des choix de rotation assez drastiques (entre Derrick Jones Jr. et Rondae Hollis-Jefferson).

« C’est forcément très décevant de perdre ce match, mais comme je l’ai dit, je pense qu’on joue mieux », conclut Terry Stotts. « Quand on regarde nos quatre ou cinq derniers matchs, face à Boston, San Antonio, les Clippers et [hier] soir, on jouait de grosses équipes et on les a bien jouées. On tombe juste un peu court à trois reprises. »

Actuellement à la 6e place de la conférence Ouest, mais seulement une victoire devant Dallas, Portland s’évite pour le moment le fameux « play-in » qui fait un peu peur à tout le monde. Mais à quatorze matchs de la fin de la saison régulière, il serait peut-être temps que les Blazers trouvent leur rythme définitif…