Kevin Durant, la force tranquille

Le carnage d’Alize Johnson dans la peinture (20 points, 21 rebonds) a presque fait oublier que Kevin Durant avait lui aussi signé son meilleur match de la saison, la nuit dernière. Auteur de 42 points et 10 passes en 36 minutes, à 16/24 aux tirs (!), l’ailier des Nets a effectivement démoli toute la soirée la pauvre défense des Pacers, incapable de lui faire baisser sa réussite au shoot, de lui couper l’accès au cercle ou de l’isoler de ses coéquipiers.

Dans un premier temps, Kevin Durant s’est d’abord assuré de mettre en confiance ses coéquipiers en attirant les défenseurs, pour mieux décaler les Jeff Green et autre Alize Johnson, qui se sont régalés des offrandes de « KD » dans la raquette. Au scoring, ce dernier se contentait de prendre ce que les joueurs d’Indiana lui laissaient.

« Kevin [Durant] a été excellent dernièrement en tant qu’organisateur et porteur de balle, alors que cela peut parfois prendre du temps lorsque vous avez été éloigné des terrains et que vous essayez de retrouver du rythme », estimait dans la foulée son coach Steve Nash. « Nous l’avons beaucoup servi au poste bas ou au poste haut et il a été capable de punir ses défenseurs. Regardez simplement sa ligne de stats. Que puis-je dire de plus ? J’ai le luxe de coacher Kevin Durant et de le mettre sur le terrain, pour que de bonnes choses se produisent. »

Un troisième quart-temps au plus-que-parfait

Mais c’est surtout dans le troisième quart-temps que Kevin Durant a récité ses gammes offensivement, pour enfoncer davantage les Pacers au tableau d’affichage. En dix minutes après la pause, le MVP 2014 inscrit effectivement la bagatelle de 22 points, à 8/9 aux tirs ! Opposé à des défenseurs qui lui rendaient au minimum une dizaine de centimètres, « KD » a réduit en miettes chacun de ses adversaires, en leur proposant notamment un véritable « clinic » à mi-distance. Aussi bien en un-contre-un que sur des prises à deux.

« Je veux créer ces situations de prise à deux », reconnaissait après coup le double champion NBA, dans les colonnes du Newsday. « Mais j’aime surtout tirer profit de chaque opportunité de scorer dont je dispose. […] J’adore l’aspect mental du jeu, le fait de commencer à jouer sans savoir ce que le coach adverse a prévu et préparé, pour m’adapter au fil du match. C’est vraiment la partie la plus amusante pour moi. »

Montée en puissance progressive

À l’instar de Steve Nash, c’est l’ensemble de l’effectif des Nets qui a été séduit par la performance de Kevin Durant. À commencer évidemment par Alize Johnson, tout aussi précieux que son aîné lors de cette rencontre, afin de décrocher une belle victoire dans l’Indiana.

« C’est un joueur que j’ai beaucoup regardé en grandissant », lançait ainsi l’intérieur de Brooklyn. « Le simple fait de le voir faire ce genre de choses et scorer, ça me facilite la tâche. Ça me détend de le regarder jouer et scorer. Honnêtement, c’est vraiment fun à observer. »

Pour autant, malgré trois derniers matchs de reprise concluants, bouclés avec des moyennes de 30.7 points, 6.3 rebonds, 6.0 passes et 1.7 interception (à 64% aux tirs et 58% à 3-points !), Kevin Durant n’est pas encore autorisé à prendre part aux « back-to-backs » des Nets. Une décision prise par Steve Nash et son staff, qui devraient toutefois pouvoir compter sur le retour de Kyrie Irving face aux Blazers, la nuit prochaine.

« Je vais respecter les consignes du coaching staff », livrait à ce propos l’ancien joueur du Thunder et des Warriors, au New York Post. « Mes coéquipiers comprennent cette situation donc je dois simplement me tenir prêt. […] J’ai dû revenir dans le quatrième quart-temps [la nuit dernière] et peut-être que si ça n’avait pas été le cas, j’aurais pu un peu plus négocier pour jouer le prochain match. Mais c’est comme ça. J’ai confiance en mon coaching staff. »