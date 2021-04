À Brooklyn, Alize Johnson continue d’impressionner

Si Kevin Durant a une fois de plus été insolent de réussite face aux Pacers, le meilleur scoreur des Nets a pu compter sur le soutien d’Alize Johnson pour s’imposer contre Indiana.

Absent lors des trois derniers matchs en raison du protocole sanitaire imposé par la NBA, le remplaçant des Nets a effectué un retour fracassant sur les parquets avec un gros double double-double à 20 points et 21 rebonds en 32 minutes. « Son 20-20 en sortie de banc est une bonne manière de l’accueillir à nouveau dans l’équipe » apprécie Kevin Durant dans le New York Post. « Il a tout fait, que ce soit au rebond offensif, au rebond défensif ou en poussant le rythme du match. Je suis vraiment content pour lui […] et je veux qu’il continue comme ça. »

Une revanche à prendre face aux Pacers

Drafté au second tour par les Pacers en 2018, Alize Johnson n’avait jamais eu l’occasion de s’y imposer puisqu’il n’a disputé que 36 matchs en deux saisons avant d’être libéré par la franchise. C’est pourquoi à l’occasion des retrouvailles, le joueur de 25 ans voulait absolument montrer qu’il possédait le niveau NBA.

Face à une raquette orpheline de Domantas Sabonis, Myles Turner et même Goga Bitadze, l’intérieur a régné des deux côtés du terrain. « J’étais impatient de jouer, de revenir là où tout a commencé. J’ai senti l’excitation arriver quand je suis monté dans l’avion et l’énergie était présente quand je suis entré dans la salle. Coach Nash m’a donné ma chance et donc je voulais vraiment en tirer profit. »

Premier joueur NBA à 20 points et 20 rebonds en sortie de banc depuis novembre 2018, Alize Johnson apporte de la densité dans la raquette des Nets, pour compenser l’absence de Nicolas Claxton, bloqué par le protocole sanitaire. « Il joue avec de l’énergie et il l’apporte tous les soirs. C’est impressionnant de voir à quel point il peut prendre beaucoup de rebonds et marquer dans un rôle où on ne lui prévoit aucun système. C’est une incroyable performance. Je suis vraiment heureux pour lui vu qu’il n’était même pas dans la ligue il y a un mois… »

Kevin Durant l’adore

Effectivement, le numéro 24 des Nets n’attire la lumière que depuis peu. Relégué en bout de banc chez les Pacers, le pivot a essentiellement fait ses classes en G-League. Ce n’est que depuis le 22 mars dernier qu’il a définitivement gagné sa place dans les rangs de Brooklyn avec un contrat garanti.

Un parcours en dents de scie qui force le respect chez ses pairs à l’image de Kevin Durant. « J’adore Alize. J’adore la personne qu’il est, son approche du jeu, son éthique de travail, son histoire, son parcours… Je veux le voir bien jouer. Je peux vous dire qu’en revenant ici dans la ville qui l’a drafté, il voulait absolument bien jouer. »

Intégré dans l’effectif de Brooklyn, Alize Johnson souhaite désormais confirmer, afin de jouer un rôle important lors des prochaines échéances. « J’étais prêt à y aller et prouver à tout le monde que j’appartiens à la NBA et que je veux y rester pendant un long moment. »