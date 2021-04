Les Nets misent quatre millions de dollars pour garder Alize Johnson

Chaque match pouvait être le dernier pour Alize Johnson puisqu’il arrivait au bout de son deuxième contrat de 10 jours, et ce matin, il a appris la bonne nouvelle : les Nets ont décidé de lui proposer un contrat de 4.1 millions de dollars sur plusieurs saisons. ESPN n’en précise pas les contours, mais généralement, il s’agit de contrat de trois ans, dont seule la fin de saison est garantie. Il se peut donc que Johnson soit obligé de faire à nouveau ses preuves lors du prochain training camp.

Auteur de 4 points et 2 rebonds cette nuit face aux Lakers, il avait signé dès son arrivée son meilleur match en carrière face au Jazz, repoussant DeAndre Jordan au bout du banc, comme doublure de LaMarcus Aldridge. Depuis son arrivée, il tourne à 7.8 points et 5.8 rebonds de moyenne avec un beau 66% aux tirs.

Avant le match face aux Lakers, Steve Nash avait dit tout le bien qu’il pensait de son joueur : « Alize a été super. Je ne peux pas prendre ma décision maintenant mais nous avons vraiment été satisfaits et fiers de son rendement et de ce qu’il a apporté à l’équipe. Il a été incroyable, il travaille dur, il joue avec une énergie incroyable et c’est un bon coéquipier. Donc il a vraiment été productif. Nous avons confiance en lui en tant que joueur et c’est un bon gars. »

Son maintien dans l’équipe signifie que les Nets en bouclé leur effectif pour attaquer les playoffs, et ils auront donc recruté trois intérieurs en un mois : LaMarcus Aldridge, Blake Griffin et Johnson.