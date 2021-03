Lancé sans préparation, Alize Johnson a fait très bonne impression

Sans James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin ou encore Kevin Durant, Brooklyn se retrouvait pour la première fois sans aucun All-Star sur la feuille de match. Par conséquent, la franchise des Nets recherchait quelqu’un pour mettre des points face à la défense du Jazz et c’est Alize Johnson qui s’en est chargé.

Malgré la large défaite, le nouvel arrivant a compilé un solide double-double, avec 23 points (11/15) et 15 rebonds. Un total de points qui représente son record en carrière.

Sans véritable pression, Alize Johnson a séduit Steve Nash. « Il a été très bon. Il a noirci la feuille de stats, bien défendu et a apporté beaucoup d’énergie. Je ne pense pas qu’il ait vraiment joué depuis la « bulle » de G-League donc il a produit un sacré effort et je suis fier de la manière dont il a joué » souligne son entraineur.

Il a rencontré ses coéquipiers le matin du match…

À 24 ans, le pivot rentre maintenant dans sa troisième saison NBA après deux années passées chez les Pacers où il n’a pas réussi à s’imposer puisqu’il n’a disputé que 31 matchs. Brillant lors de son passage chez les Raptors 905 à l’occasion de la « bulle » d’Orlando, Alize Johnson a reçu un précieux appel de son agent lundi dernier, lui prévenant qu’il devait prendre l’avion direction Brooklyn pour un contrat de dix jours.

« C’est fou, » raconte l’intérieur. « J’étais chez moi depuis une semaine et j’ai eu un appel de mon agent qui m’a dit que j’allais être un joueur de Brooklyn. Je suis l’homme le plus heureux du monde. »

Sans aucune connaissance des systèmes en raison d’une arrivée tardive hier matin, l’ancien Pacer a juste eu le temps de faire connaissance avec le groupe qui se trouve en plein « road trip ». « On n’a pas eu de temps à lui accorder. Il a joué dur, a bien sécurisé le rebond, posé les écrans, roulé vers le cercle et s’est montré très mobile. Il a réussi beaucoup de petit floaters près du panier. Donc pour un gars qui nous a tous juste rejoint ce matin, c’était un gros match avec beaucoup d’activité et d’énergie » analyse Steve Nash.

Mais qu’importe, le principal intéressé ne souhaite qu’une chose : aller sur le terrain pour prolonger son séjour.