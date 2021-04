Les mots forts d’Austin Rivers pour défendre la réputation de Michael Porter Jr.

Austin Rivers est bien placé pour le savoir, l’ambition est souvent assimilée à de l’arrogance, et on peut trainer la moindre déclaration comme un boulet pendant plusieurs saisons. Michael Porter Jr en a fait l’expérience la saison passée. Révélation de la « bulle » avec les Nuggets avec ses 22.0 points et 8.6 rebonds de moyenne, il a voulu changer de statut, affirmant qu’il était un titulaire en puissance et même la 3e star de l’équipe. En conséquence, il ne comprenait qu’on ne joue pas plus sur lui… Beaucoup lui sont tombés dessus lui rappelant que son éclosion était toute récente, et qu’il fallait être régulier avant d’ambitionner de changer de statut.

« Il suffit d’un geste ou une déclaration pour qu’on soit capable de décrire qui vous êtes »

Neuf mois plus tard, Porter Jr a confirmé qu’il était un formidable attaquant, et Rivers est là pour le défendre sur le plan humain. « Vous savez, la NBA est un championnat marrant… car il suffit d’un geste ou une déclaration pour qu’on soit capable de décrire qui vous êtes » répond le nouvel arrière de Denver, lorsqu’on l’interroge sur son jeune coéquipier. « Michael a dit quelque chose l’an passé après un match de playoffs, et tout le monde a donné l’impression de le connaître… C’est le problème du monde dans lequel on vit. C’est injuste, mais c’est comme ça. Je le sais car j’ai souffert de la même chose. »

Il faut se souvenir que Rivers, lycéen, voulait défier LeBron James et les plus grandes stars de la NBA. Voici ce qu’il déclarait en 2011 : « Grâce à mon père, j’ai rencontré Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen… pour ne citer qu’eux. Les gens sont impressionnés quand j’en parle mais personnellement, ce n’est pas ce qui m’intéresse. C’est bien de les rencontrer mais ce que je veux, c’est les jouer. Je ne veux pas uniquement jouer face à LeBron, je veux le détruire sur un terrain. »

« Franchement, ça me fait marrer quand je pense à tout ce qu’on a dit sur lui »

Dès son arrivée en NBA, Rivers se prendra cette déclaration dans les dents… « Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent sur moi comme basketteur, je m’en fous. En revanche, quand on s’en prend à votre personnalité, c’est vraiment un défi et c’est difficile de répondre… Et j’ai entendu beaucoup de choses sur lui en arrivant alors que c’est l’un des meilleurs gars de l’équipe. C’est un super mec, il est innocent, il veut apprendre… Et il a de la grandeur en lui, et tout le monde le voit. Il fait 2m08 et il possède l’un des meilleurs shoots en suspension de la NBA. C’est juste un mec authentique… »

Et Rivers de rappeler que personne n’est parfait, et qu’on passe tous par des mauvais moments.

« Franchement, ça me fait marrer quand je pense à tout ce qu’on a dit sur lui. C’est vraiment marrant dans ce championnat comme certains décident qui est qui. Vous savez, tout le monde vit des mauvaises journées, et a des failles… J’en ai eu beaucoup. On en a tous… et malheureusement, en NBA, on vous colle une étiquette à partir de ça. Je m’attends à ce que Michael continue simplement de s’appuyer sur ce qu’il a fait et qu’il montre qu’il est comme joueur et comme personne, car il est génial dans les deux cas. »